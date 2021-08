Un homme d’Atlanta décédé de COVID-19 laisse un dernier message sur les vaccins .

Un homme d’Atlanta décédé de COVID-19 avait un dernier souhait – que plus de personnes se fassent vacciner.

« C’est son message : ‘Faites-vous vacciner. Parce que je détesterais que les gens soient comme moi », a déclaré Bretagne Wright, 25 ans, de son mari de 28 ans Braderick Wright, décédé samedi soir.

Braderick Wright et Brittany Wright (Crédit : GoFundMe)

Braderick hésitait à se faire vacciner, selon sa femme. Brittany a pris le jab le mois dernier et attend toujours de recevoir son deuxième coup, rapporte WSB-TV Channel 2.

“Il était plongé dans les théories du complot de Tik Tok et, pour lui, il ne voulait tout simplement pas obtenir (le coup)”, a déclaré Brittany. « Il ne faisait pas confiance au gouvernement.

Le couple a tous deux contracté le coronavirus, mais seul Braderick a finalement été hospitalisé le 30 juillet. Il aurait eu des conditions préexistantes comme le diabète et l’hypertension artérielle. Brittany a pu parler une dernière fois à son mari avant que les médecins n’aient à l’intuber.

“Je lui ai dit que je ne voulais pas le perdre”, a-t-elle déclaré. « Je lui ai dit que je l’aimais.

Quelques heures plus tard, il mourut.

“J’ai 25 ans. Et je veux dire, je ne m’attendais pas à être veuve à 25 ans”, a déclaré Brittany. Le couple est sorti ensemble pendant cinq ans avant de se marier en décembre.

«Je m’attendais à ce que nous vieillissions ensemble, que nous ayons des enfants, des petits-enfants et que nous vivions simplement la vie, vous savez. Mais malheureusement, me voici aujourd’hui à planifier ses funérailles.

La famille a mis en place un GoFundMe pour aider avec les frais funéraires et les factures.

« Mon mari était vraiment, vraiment maladroit. Il comprenait que la vie est toujours une aventure », a déclaré Brittany. « Nous avions prévu des voyages, et maintenant je ne sais plus quoi faire. Il était littéralement la lumière de mon monde et cette lumière a disparu.

Brittany survivra probablement à la contagion parce qu’elle avait une dose d’un vaccin COVID-19.

Selon le CDC, 50,2 % de la population américaine a été entièrement vaccinée et 58,8 % de la population a reçu au moins sa première dose du vaccin.

“Lorsque vous ferez vacciner l’écrasante majorité de la population – et nous ne savons pas quel est ce seuil – le virus disparaîtra, et alors nous n’aurons plus à nous en soucier, du moins dans ce pays”, a déclaré le Dr. Antoine Fauci, Président Joe Biden conseiller médical en chef, a déclaré à USA Today ce week-end. « Si vous ne le faites pas, vous obtiendrez un niveau d’infection latent qui ira jusqu’à l’automne, se confondra avec la grippe en hiver, puis reviendra au printemps. »

Le Dr Fauci affirme que les non vaccinés pourraient créer de nouvelles variantes de COVID-19 résistantes aux vaccins.

“Avec delta, nous avons un virus qui se propage beaucoup plus rapidement que la variante alpha d’origine”, a déclaré Fauci. “Que se passe-t-il si au fil des mois et des mois et des mois vous permettez au virus de se répliquer, il est concevable, non garanti, mais concevable, que nous puissions obtenir une variante qui échappe à la protection du vaccin.”

Pendant ce temps, les personnes entièrement vaccinées sont toujours infectées par le COVID, mais la vaccination réduit considérablement le risque d’hospitalisation et de décès.

