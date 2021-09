Un homme de 15 millions de livres sterling dans les limbes après avoir échoué à sceller le déménagement d’Everton ou de West Ham, ne sera pas vu avant 2022

in

Ross Barkley avait mieux espoir que Thomas Tuchel prenne la Coupe EFL au sérieux.

Parce que, avec le marché des transferts fermé jusqu’en janvier 2022, une brève apparition contre ses anciens employeurs Aston Villa représente peut-être la meilleure chance de Barkley d’obtenir un temps de jeu réel d’ici le Nouvel An.

International anglais avec 33 sélections à son actif, c’est une situation assez peu édifiante pour un homme qui a été qualifié de seconde venue de Paul Gascoigne bien avant que Jack Grealish n’éclate sur la scène et pendant que Phil Foden perfectionnait encore ses pas dans les rues de Stockport. .

Ross Barkley jouera-t-il à nouveau pour Chelsea ?

Un coup d’œil sur le site officiel de Chelsea raconte sa propre histoire.

Il est là, fixant l’objectif de la caméra à côté de l’homme oublié Lewis Baker dans la liste de l’équipe.

Barkley, comme Baker, n’a pas de numéro d’équipe. Avec Jorginho, N’Golo Kante, Mateo Kovacic, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek et l’arrivée à la date limite Saul Niguez tous devant lui dans l’ordre hiérarchique, il n’a pas non plus sa place dans les plans de Thomas Tuchel.

Lorsque Chelsea nommera son équipe officielle de 25 joueurs en Premier League au cours des prochains jours, ne soyez pas surpris si l’un des footballeurs anglais les plus naturellement talentueux de sa génération brille par son absence.

Ce n’est pas non plus comme si Barkley manquait d’intérêt.

Selon 90Min et ., West Ham et Newcastle United étaient enthousiastes, tandis que Rafa Benitez était prêt à offrir à Barkley, évalué à 15 millions de livres sterling, un nouveau départ dans les environs familiers de Goodison Park.

Burnley a même fait une approche tardive le jour de la date limite avec peu de chance, comme le rapporte The Express.

Mais après avoir échoué à trouver une issue de secours au club qu’il a rejoint après tant de spéculations en 2018 – et après une période de prêt à Aston Villa qui a bien commencé mais est rapidement allé vers le sud – les choses vont empirer avant de s’améliorer pour Barkley.

