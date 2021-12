Un homme de 239 000 £ par semaine a été comparé à Kaka, alors que Newcastle le tente

Photo de Paulo Oliveira / NurPhoto via .

Après le rachat de Newcastle par Amanda Staveley et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF), les choses ont radicalement changé.

Les Magpies ne sont plus liés à Kyle Bartley, John Lundstram et Andros Townsend. Oh non.

Votre joueur dont la valeur de transfert a explosé en 2021

Maintenant, Newcastle est associé à Ousmane Dembele et Eden Hazard, ainsi qu’à un joyau qui a été comparé à Kaka.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, un rapport intéressant d’AS affirme que l’attaquant de l’Atlético Madrid Joao Felix est tenté par un déménagement à Newcastle.

Cela survient après que PIF a apporté 320 milliards de livres sterling avec eux à Tyneside, faisant des joueurs comme l’homme de 239 114 £ par semaine des objectifs réalistes, ce qui est encore difficile à croire.

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Le média espagnol pense que l’international portugais envisage de déménager à St James ‘Park, où il ferait équipe avec Eddie Howe.

Ce serait tout à fait la déclaration de PIF et Staveley, d’autant plus s’ils peuvent conclure un accord sans un directeur du football en place.

Newcastle pourrait avoir le nouveau Kaka en Joao Felix

Fait intéressant, le joueur de 22 ans a été comparé à la légende brésilienne Kaka.

Crédit photo doit lire GIUSEPPE CACACE/. via .

Les comparaisons ont principalement commencé en raison de l’apparence similaire du couple – Felix lui-même a même admis avoir regardé de près Kaka lorsqu’il était enfant, car il a vu qu’ils avaient des coiffures similaires.

João Félix : « Je te regardais toujours jouer parce que je trouvais que notre coiffure se ressemblait, ainsi que notre façon de jouer. J’avais l’habitude de regarder tous vos jeux sur YouTube. Kaká : « Je pense qu’il y a cette similitude physique… mais je pense que vous avez encore plus de capacités techniques que moi. » pic.twitter.com/Xcqpqb3YdR – Zach Lowy (@ZachLowy) 13 mai 2020

Cependant, ils jouent également de manière similaire, Kaka disant même à Felix lors d’un appel vidéo qu’il pense qu’il est meilleur techniquement qu’il ne l’a jamais été.

Si Felix devient même 50% du joueur que Kaka était, Newcastle pourrait bientôt avoir une future légende de la Premier League entre les mains.

