Un homme de 24 ans arrêté à Majorque pour trente cas d’abus sexuels présumés

19/10/2021

Le à 18:34 CEST

PE

La Garde civile a arrêté à un jeune de 24 ans à Santa Maria del Camí (Majorque) pour des crimes présumés d’abus sexuels. Comme l’a rapporté l’Institut armé dans un communiqué de presse, l’arrestation a eu lieu mardi. Les les événements se sont produits à des jours différents entre le 12 et le 18 octobre, lorsque l’auteur présumé se serait approché des victimes, essayant de les abuser.

L’une d’elles, à l’aube du 18, alors qu’elle sortait d’un bar de Santa María del Camí, s’est rendu compte que un homme la suivit et la dévisagea, il a donc décidé d’appeler la garde civile. Une patrouille de la Garde civile de Marratxí s’est rendue sur les lieux et, grâce au signalement fourni par les victimes, a réussi à intercepter le suspect après une perquisition de plusieurs heures. Ils ont trouvé le jeune homme se cachant entre deux véhicules sur un chemin de terre sombre. En l’identifiant, les agents ont vérifié qu’il avait déjà été arrêté en février pour les mêmes événements et qu’il était lié à plus d’une trentaine d’événements similaires.