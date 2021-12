Un homme de 26 millions de livres sterling à Tottenham affirme qu’une personne des Spurs « crie vraiment »

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Emerson Royal a parlé à Camisa 21 sur YouTube des différences entre Antonio Conte et Nuno Espirito Santo à Tottenham.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, l’homme de 25,7 millions de livres sterling n’a passé que deux mois avec l’entraîneur portugais avant d’être limogé après une défaite 3-0 contre Manchester United.

Néanmoins, Emerson dit qu’il a un grand respect pour Nuno et a qualifié l’ex-homme des loups de « personne formidable » qui adopte un style « détendu ».

En discutant de Conte, cependant, le Brésilien a admis que l’Italien adoptait une approche complètement différente.

Emerson a déclaré: « Il me dit » Emerson, si vous le faites comme ça, ce sera mieux pour vous, ce sera mieux pour l’équipe « . Et il m’a montré la même chose dix fois en match ou à l’entraînement. « Quand le ballon est là, il faut prendre du recul, mieux positionner son corps ». Et quand il est arrivé, j’ai pris ce pas en arrière qu’il a dit et c’était ce dont j’avais besoin pour sortir de la pièce. Il est explosif, il crie vraiment, exige, tu dois bien manger sinon parce que si tu ne l’es pas, tu ne peux pas le supporter.

Cela ne nous surprend pas du tout.

Rien qu’en regardant le joueur de 52 ans sur la ligne de touche, vous pouvez voir à quel point il est investi dans le football – sa passion pour le jeu est là pour tout le monde.

L’impact de Conte commence également à se manifester en termes de résultats.

Les Spurs ont remporté cinq victoires et deux nuls lors des matchs des prénoms de l’ancien homme de Chelsea – il y a peut-être eu plus de victoires, mais pour trois reports en cours de route.

Tottenham embauche Antonio Conte était la meilleure chose que Daniel Levy ait faite

Avec tout le respect que je vous dois, Tottenham s’est forgé une réputation d’embouteilleur au fil des ans, et c’est une réputation valable.

En ce qui concerne le moment critique, il y a eu un manque évident de caractère de la part de l’équipe des Spurs.

Sous Conte, cependant, cela n’arrivera pas, probablement par peur – l’Italien est exigeant, intense et en tant que joueur, vous voudriez toujours vous donner à 100%.

Sous quelqu’un de plus «détendu» comme Nuno, il pourrait être facile pour quelques joueurs de s’éteindre, ce qui a été un problème pour les Spurs ces derniers temps.

À notre avis, Tottenham va gagner l’argenterie sous Conte, s’il reste en N17 pendant au moins les trois prochaines années – l’embaucher était sans doute la meilleure chose que Daniel Levy ait faite aux Spurs.

