Un homme de 30 ans entrerait dans les Spurs XI maintenant, 5 ans après que Poch l’ait vendu – notre point de vue

L’ancien ailier de Tottenham Hotspur Andros Townsend s’est révélé être un merveilleux ajout à Everton.

Rafael Benitez a recruté le joueur de 30 ans pour un transfert gratuit après sa libération de Crystal Palace.

Townsend, qui est passé par l’académie des Spurs, était dans les livres du nord de Londres jusqu’en 2016, lorsque Mauricio Pochettino l’a vendu à Newcastle United.

Mais il entrerait dans le meilleur XI de Tottenham cette saison, sur la base de sa forme actuelle.

Pour mettre sa forme en perspective, l’ailier anglais a inscrit trois buts et inscrit deux buts cette saison après avoir trouvé le chemin des filets à Old Trafford samedi.

Cela fait cinq buts auxquels il a directement contribué – et l’équipe de Nuno Espirito Santo dans son ensemble n’en a réussi que six en sept matchs de Premier League.

En plus de cela, l’ancienne star de Tottenham a également créé 11 occasions de but, soit 10 de plus que Lucas Moura et Steven Bergwijn entre eux en neuf matchs combinés cette saison.

Il n’obtiendrait clairement pas un match d’avance sur Son Heung-min, mais il y a un argument à faire valoir qu’il joue à un niveau beaucoup plus élevé que tout autre joueur large avec les Lilywhites cette saison.

On ne peut pas affirmer que Pochettino a eu tort de le vendre car, à l’époque, Tottenham était très en hausse et leur participation à une finale de Ligue des champions trois ans plus tard le prouve.

Mais considérer que vous pourriez plaider pour lui à partir de Nuno devrait maintenant illustrer à quel point le club a reculé depuis.

