Alvaro Odriozola admet qu’un style de football passionnant et la confiance inculquée par le manager Vincenzo Italiano ont convaincu l’objectif de Tottenham Hotspur de rejoindre la Fiorentina à la place, s’adressant au site officiel de l’équipe de Serie A.

Le chemin du Real Madrid à Tottenham menace de devenir un peu une rue à sens unique ces jours-ci.

L’été dernier, Sergio Reguillon a troqué les boules du Bernabau pour une nouvelle vie au nord de Londres.

Le fils prodigue qu’était Gareth Bale, quant à lui, finirait par surmonter ces problèmes de blessures insignifiants pour rappeler à tout le monde qu’une superstar de 86 millions de livres se trouve toujours quelque part sous cette queue de cheval touffue.

Si Odriozola aurait pu imiter l’impact de Reguilon et Bale sous Nuno Espirito Santo… eh bien, c’est une question qui restera sans réponse.

Parce que, après que Tottenham ait exprimé son intérêt à amener l’international espagnol de 30 millions de livres sterling en Angleterre, Odriozola a opté pour Florence à la place, le bras tordu par la persévérance de l’ancien as de Los Blancos Jose Callejon (TMW).

Alvaro Odriozola a-t-il fait le bon choix en direction de la Serie A?

“Avant le transfert, j’ai parlé à Callejon et il a fait l’éloge de la ville, du club, de l’entraîneur et des joueurs”, a déclaré Odriozola. “Jose a tout fait pour que je rejoigne la Fiorentina.”

“Je tiens à remercier la Fiorentina et l’entraîneur Italiano pour m’avoir fait confiance. J’ai été très bien accueilli ces derniers jours.

Après trois ans passés sur le banc du Real Madrid, une petite pincée de TLC fait certainement beaucoup de chemin. Ignorée et négligée dans la capitale espagnole, Odriozola veut juste se sentir à nouveau valorisée.

« Le style de jeu proposé à la Fiorentina m’a vraiment plu. Une des raisons pour lesquelles j’ai saisi cette opportunité est de jouer dans une belle ville comme Florence – j’ai toujours rêvé de jouer pour une équipe comme la Fiorentina », ajoute l’ancien pilote de la Sociedad.

« C’est un club historique qui a eu de grands joueurs comme (Gabriel) Batistuta, (Roberto) Baggio et Borja Valero. Je veux faire de la Fiorentina le plus de succès possible. Je vais essayer de donner le meilleur compte de moi-même.

Tottenham a fini par faire venir un autre jeune arrière droit affamé d’un géant de la Liga le jour de la date limite, concluant un accord de 26 millions de livres sterling pour l’international brésilien de Barcelone Emerson Royal.

