Un homme de 43 millions de livres sterling ne regrette pas d’avoir refusé le transfert de Tottenham

Le défenseur de Villarreal Pau Torres insiste sur le fait qu’il ne regrette pas d’avoir refusé un transfert à Tottenham Hotspur cet été.

Les Spurs cherchaient une couverture défensive et ont débarqué le défenseur central de l’Atalanta Cristian Romero pour un montant de 42 millions de livres sterling.

Nuno Espirito Santo souhaitait toujours ajouter plus de profondeur à son équipe et les Spurs auraient fait accepter une offre de 43 millions de livres sterling par Villarreal pour l’international espagnol.

Le journaliste de SIC Noticias Pedro Sepulveda a révélé que Tottenham avait fait une percée dans sa poursuite de Torres à la mi-août.

Villarreal a accepté une offre initiale de 45 M€ avec 5 M€ de bonus. Cela signifiait que les détenteurs de la Ligue Europa ont donné Torres permission de parler à Tottenham.

Lors de ces discussions, cependant, le joueur de 24 ans a refusé de déménager. La raison invoquée était le manque de football de la Ligue des champions proposé. Et cela semble maintenant être vrai après que Torres a expliqué sa décision au point de vente espagnol AS.

“On m’a parlé de l’intérêt de Tottenham, mais j’ai toujours eu clairement à l’esprit que je voulais continuer à Villarreal”, a déclaré le Un joueur né à Villarreal a déclaré à l’AS.

Le football de la Ligue des champions décisif

« Mon idée était de vivre une saison palpitante [after qualifying for the Champions League].Je voulais rester chez moi et à Villarreal. Ce fut une décision rapide. Je suis content de la décision que j’ai prise. Personnellement, j’ai une très belle saison devant moi car ce sera mes débuts en Ligue des Champions.

« Toutes les décisions sont respectables, je voulais rester. Je suis content de la décision que j’ai prise, mon idée était de rester à la maison et j’en suis content.

“J’ai trouvé une équipe qui s’est renforcée dans ce que voulait l’entraîneur, nous devons être ambitieux et viser la première victoire en championnat et ce jour-là, c’est Alavés.

« La Ligue des champions arrive, nous avons un groupe dans lequel nous pouvons nous battre pour être au prochain tour, je pense que nous pouvons nous battre pour cela ».

“Ce sera une saison exigeante et mon objectif est de continuer à jouer au plus haut niveau et de continuer à faire plaisir à nos fans.”

