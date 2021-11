Un homme de 46 ans arrêté à Séville pour avoir eu des relations avec une fille de 13 ans

11/11/2021 à 09:37 CET

La police nationale a arrêté un homme de 46 ans à Séville pour avoir des relations sexuelles avec une fille de 13 ans, qui est accusé d’un crime présumé d’abus sexuel.

Tel que rapporté par Diario de Sevilla et confirmé par la police nationale, l’homme a été arrêté car, malgré le fait qu’il s’agissait d’une relation consensuelle, le L’âge minimum légal pour les relations sexuelles consensuelles est de 16 ans.

L’affaire a commencé cet été, lorsque la mineure a commencé à se rendre fréquemment dans un établissement du quartier où elle habite pour rencontrer les désormais détenus.

Il s’agit de un veuf connu de la famille, avec laquelle le mineur était généralement vu malgré le fait que, même, ils lui avaient confisqué son téléphone portable pour qu’il cesse de le contacter, mais il s’en servait de celui d’un voisin quand il sortait promener son chien.

Début novembre, la famille s’est rendu compte que le mineur avait une alliance avec l’inscription « Toi et moi », et qu’il en avait une similaire.

En écoutant du contenu hautement sexuel sur le téléphone portable de la fille, la famille a décidé de signaler le cas.

La police nationale a arrêté l’homme et l’a traduit ce mardi en justice, après quoi il a été libéré avec inculpation et interdiction de communiquer et de s’approcher du mineur.