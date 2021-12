Un homme de 5 millions de livres sterling semble terminé sous Postecoglou en tant que cible celtique de 24 ans

Photo de Hans van der Valk/Agence BSR/.

Albert Gudmundsson n’est pas à proprement parler un avant-centre. Du moins, pas au sens conventionnel du terme.

Ce n’est pas que cela importe un peu à Ange Postecoglou. Le gaffer gréco-aussien du Celtic n’est pas quelqu’un qui juge les attaquants sur la force de leurs épaules ou la taille de leur saut.

Postecoglou jouait avec des faux neuf dès 2013 après tout.

Et il est révélateur que Kyogo Furuhashi, plutôt que l’Albian Ajeti plus orthodoxe et à l’ancienne, a été immédiatement installé comme avant-centre de premier choix du club au début de cette saison.

Kyogo est, à bien des égards, la quintessence du Celtic de Postecoglou. Élégant, adaptable et doté de dons techniques innés.

Ajeti, plutôt un braconnier de la surface de réparation, a à peine jeté un coup d’œil. La signature de 5 millions de livres sterling de West Ham United n’a commencé que trois matchs de Premiership écossaise toute la saison et aucun match nul 1-1 en septembre avec Dundee United.

Albian Ajeti est-il terminé au Celtic de Postecoglou ?

Donc, revenons à Gudmundsson.

Selon The Telegraph, les rivaux de Celtic et Old Firm, les Rangers, s’affronteront pour signer l’international islandais. Son contrat avec l’équipe d’Eredivisie AZ Alkmaar expire l’été prochain.

Si Ibrox doit être sa destination, on pourrait supposer que Gudmundsson jouerait au large plutôt qu’au milieu.

Van Bronckhorst, contrairement à Postecoglou, préfère que ses attaquants restent entre la largeur des poteaux, offrant un point focal physique et fiable au milieu.

Voir Nicolai Jorgensen à Feyenoord, un Alfredo Morelos revitalisé.

Depuis la vente de Myron Boadu à Monaco l’été dernier, Gudmundsson a toutefois alterné une place à l’extrême droite et au centre de l’AZ.

Le joueur de 24 ans n’est pas le plus prolifique des joueurs. En fait, il y a eu de nombreux matchs au cours des trois dernières saisons où nous nous sommes demandé s’il avait reçu une formation de précision par les Storm Troopers de Dark Vador.

En près de 100 matchs pour AZ, Gudsmundsson n’a marqué que 24 fois.

Mais ce qui lui manque en termes de capacité de finition, il le compense par le style, l’adaptabilité et la technique – les trois mêmes attributs que nous avons utilisés pour décrire Furuhashi plus tôt.

Gudmundsson est-il fait sur mesure pour le Celtic ?

Gudmundsson ne marquera pas aussi régulièrement que l’ancien talisman de Vissel Kobe. Mais ce qu’il fera, c’est s’adapter au plan Postecoglou comme un costume Armani sur mesure.

L’intérêt de Celtic pour un autre ailier devenu attaquant soulève donc de nouveaux doutes quant à l’avenir d’Ajeti à Parkhead. Lorsque Giorgios Giakoumakis revient de blessure, l’attaquant le plus cher du Celtic pourrait se retrouver au bas de la pile.

Si Furuhashi est la quintessence du Celtic de Postecoglou, Ajeti se sent de plus en plus déplacé dans une nouvelle ère audacieuse.

