Un homme de 7 millions de livres sterling à West Ham prétend qu’il est plus fort que Van Dijk de Liverpool

Rob Newell – CameraSport/CameraSport via .

L’attaquant de West Ham Michail Antonio a déclaré qu’il était plus fort que le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk, comme il l’a dit à Wingmen.

Le joueur percutant de West Ham se vantait de la force qu’il possède dans son arsenal.

ARRÊTEZ DE RIRE DE JOSE MOURINHO.

BridTV

6152

ARRÊTEZ DE RIRE DE JOSE MOURINHO.

888258

888258

centre

13872

Lorsqu’il a été demandé à Antonio si Van Dijk devait être plus fort que lui, il a simplement répondu en disant « personne ne devrait le faire ».

Une chose est sûre, Antonio serait considéré comme l’un des joueurs les plus physiques de la Premier League et un joueur difficile à manier.

Mais même alors, Van Dijk se défendrait le plus, après tout, il est probablement le meilleur défenseur central du football mondial.

Néanmoins, lorsque les discussions se sont transformées en force, Antonio, qui était en conversation avec le joueur le plus fort de la FIFA et de l’attaquant de Wycombe Adebayo Akinfenwa, a fait cette affirmation sur son pouvoir.

« Si Bayo (Akinfenwa) a 99 (force) sur FIFA, alors l’homme devrait être là-haut avec l’homme à 99 », a déclaré Antonio.

Sur ce que devrait être sa force : « Minimum 90. Nine Zero. le minimum. Virgil (est un défenseur central fort). Il est fort.

Sur la question de savoir si Van Dijk devrait être plus fort que lui : « Personne ne devrait être plus fort que moi. Il est (Van Dijk) fort. Il est là-haut. Fernandinho est fort. Kurt Zouma est un gars fort. Mais je parle de qui va être plus fort que moi ?

« Personne n’est plus fort que moi. »

Photo de Rob Newell – CameraSport via .

Oubliez la force d’Antonio, il a de bien meilleures qualités que celle de son casier, notamment la capacité de tirer le meilleur parti des joueurs qui l’entourent.

Le joueur de 7 millions de livres sterling (Sky Sports) a été un serviteur exceptionnel des Hammers et l’un des joueurs les plus améliorés de ces dernières années.

Un ailier avec une boîte à trucs est devenu un buteur efficace avec un mouvement de haute qualité.

David Moyes mérite un énorme crédit pour le revirement d’Antonio car il n’y a pas si longtemps, Slaven Bilic le jouait à l’arrière droit.

Dans d’autres nouvelles, « Mec est frustrant »: les fans de Chelsea jaillissent aujourd’hui devant l’affichage du joueur de Newcastle de 24 ans