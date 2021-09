Un homme de 7 millions de livres sterling flatté par l’intérêt d’Everton, les yeux bougent

in

Photo de Mauricio Salas/Jam Media/.

L’international mexicain du Club America, Jorge Sanchez, admet qu’il a été flatté par les spéculations le liant à un déménagement estival à Everton, s’adressant à MediaTempo.

Si les Toffees pouvaient revenir en arrière, ils auraient fait plus d’efforts pour faire franchir la porte à Sanchez avant la date limite de transfert de septembre.

Parce que, avec Seamus Coleman coincé sur la table de traitement, le manque d’options convaincantes à l’arrière droit menace de saper un début impressionnant de l’ère Rafa Benitez.

Les pires débuts de votre club cette saison

BridTV

5061

Les pires débuts de votre club cette saison

868123

868123

centre

13872

Ben Godfrey a reçu le tour de main de Leon Bailey lors du 3-0 de la semaine dernière à Aston Villa tandis que, lors d’une rare sortie en équipe première, Jonjoe Kenny n’a pas réussi à se démarquer du peloton lors d’une misérable défaite de la Coupe EFL au deuxième niveau. Queens Park Rangers mardi.

Ne soyez donc pas surpris de voir un nouveau défenseur droit revenir à l’ordre du jour au cours des prochaines semaines.

Et, s’il avait le choix, Sanchez apprécierait la perspective de se faire un nom en Angleterre après avoir attiré l’attention avec ses démonstrations de cape et d’épée aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’homme du Club America, Jorge Sanchez, pourrait-il déménager à Everton en 2022?

“Je me débrouille bien. Je travaille humblement, les pieds sur terre et je travaille dur pour devenir titulaire (au Club America) et gagner une place dans l’équipe nationale », a déclaré le petit Sanchez, évalué à 7 millions de livres sterling.

Photo de Diego Souto/Qualité Sport Images/.

“Je dois continuer avec la même envie et ça me motive d’entendre mon nom mentionné en Europe, ce qui est un rêve que je veux réaliser.”

Il semble que certains fans d’Everton soient désespérés après que les informations liant Serge Aurier à un déménagement à Goodison Park se soient bien déroulées cette semaine. Il y a une raison pour laquelle l’international ivoirien de 70 000 £ par semaine a été libéré par Tottenham Hotspur fin août – et pourquoi il n’a pas trouvé de nouveau club depuis.

Dans sa conférence de presse d’avant Norwich City, cependant, Benitez a minimisé la perspective de l’adhésion d’Aurier comme une solution à court terme à un problème de longue date.

Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

Dans d’autres nouvelles, “C’est dimanche”: certains fans d’Arsenal réagissent aux commentaires de Mikel Arteta sur Charlie Patino