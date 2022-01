Un homme de 71 ans décède dans une « bagarre de rue près de l’église » déclenchant une enquête pour meurtre

Police et ambulanciers sur les lieux à Bartley Green (Photos : Snapper SK)

Une enquête pour meurtre est en cours après la mort d’un homme âgé à la suite d’une bagarre de rue présumée près d’une église.

La police a été appelée à Bartley Green à Birmingham à 12 h 37 le dimanche 9 janvier, où elle a trouvé l’homme de 71 ans en arrêt cardiaque à l’église St Gabriel.

Malgré tous les efforts des ambulanciers, qui ont pris le relais des premiers agents arrivés sur les lieux, le retraité y a été déclaré mort peu de temps après. Sa famille a été informée.

Deux hommes, âgés de 47 et 31 ans, et une femme de 36 ans ont été arrêtés pour suspicion de meurtre, ces deux derniers étant également accusés de rixe.

Tous trois restent en détention pendant que l’enquête se poursuit.

Les détectives de la police des West Midlands tentent maintenant de reconstituer les événements dans le but de comprendre comment le retraité a subi un arrêt cardiaque mortel.

Une enquête pour meurtre est en cours (Photo: @SnapperSK)

L’inspecteur-détective Ranjit Sangha a déclaré: « Nous avons une équipe de détectives qui travaillent dur pour comprendre ce qui s’est passé hier.

«Cela inclut qui était impliqué, quels rôles ils ont joué et pourquoi ils se battaient.

«Nous savons qu’il y a eu une bagarre et les passants semblent avoir essayé de calmer la situation.

Les détectives tentent de reconstituer ce qui s’est passé et comment l’homme est mort (Photo: @SnapperSK)

« Si vous étiez l’une de ces personnes et que vous ne nous avez pas encore parlé, veuillez nous contacter. »

La police a également appelé les gens à présenter toute vidéo de vidéosurveillance, caméra de sonnette ou caméra de tableau de bord qui aurait pu capturer l’incident ou son accumulation.

Ils peuvent contacter la police des West Midlands au 101 ou Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111 en citant le numéro d’incident 20/120831/22.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();