Un homme de 78 ans empoisonné au monoxyde de carbone décède à Madrid

19/12/2021 à 04:08 CET

.

Un homme de 78 ans est décédé ce soir d’une intoxication au monoxyde de carbone dans un chalet de la ville madrilène de Moralzarzal, apparemment produit par le combustion d’une chaudière gaz naturel.

Dans la maison, il a également été trouvé une femme de 50 ans qui a subi une intoxication modérée de la même cause et qu’elle a été admise à l’hôpital de Villalba, les services d’urgence ont informé l’..

Vers 22 h 38 samedi, le 112 a reçu un appel alertant de l’événement dans un chalet situé dans le Calle del Molino de Moralzarzal, au nord de la communauté de Madrid.

L’équipe médicale de SUMMA-112 qui a emménagé à l’endroit ne pouvait que confirmer la mort de l’homme, tout en soignant la femme, qui avait également été empoisonnée par le monoxyde de carbone.

Après avoir été stabilisé, la femme a été emmenée à l’hôpital le plus proche.Les sapeurs pompiers de la La communauté de Madrid ont confirmé la concentration de monoxyde de carbone et ont ventilé la maison. Ils ont également fermé le robinet de gaz de la chaudière et scellé le boîtier de raccordement général.

L’hypothèse principale est que le monoxyde de carbone a été produit par mauvaise combustion de la chaudière.

La Garde civile est intervenue dans l’événement, qui a pris en charge l’enquête, et le Police locale de Moralzarzal