Un homme de Beverly Hills arrêté après avoir mis le feu à la statue de Jésus et à plusieurs maisons

Un homme de Beverly Hills, en Californie, a été arrêté pour avoir mis le feu à deux maisons et à une statue de Jésus, selon les autorités.

James Lee Harris, 25 ans, a mis le feu à « un arbre et une statue de Jésus-Christ » à l’église catholique Our Lady of Grace à Beverly Hills, une maison sur South Barbour Street et une autre maison vacante sur South Wadsworth Avenue.

« Non seulement l’incendie criminel est dangereux, mais dans certains cas, il peut être mortel », a déclaré samedi le shérif du comté de Citrus Prendergast dans un communiqué. « Personne dans notre communauté n’a été blessé lors de la tirade d’actes inconcevables de Harris. J’applaudis nos adjoints, les détectives des crimes communautaires et nos partenaires de Citrus County Fire Rescue pour avoir travaillé rapidement et avec diligence pour protéger notre communauté de nouveaux dommages. «

James Lee Harris (Bureau du shérif du comté de Citrus) (Bureau du shérif du comté de Citrus)

Un incendie « a causé des dommages importants » à la maison de South Wadsworth. Une clôture à l’extérieur de la maison de South Barbour Street a été incendiée et ses fenêtres étaient « couvertes d’un liquide, peut-être de l’essence », selon la police. Harris a également tenté de mettre le feu aux réservoirs de propane de l’église catholique où il a mis le feu à la statue de Jésus et à l’arbre.

Le bureau du shérif du comté de Citrus a identifié Harris comme une personne d’intérêt dans trois cas d’incendie criminel après avoir obtenu des images de surveillance, et il a finalement avoué les trois crimes après l’avoir interrogé. Un motif était inconnu au moment de la publication.

Harris a été inculpé de quatre chefs d’accusation, dont un incendie criminel dans une église et un incendie criminel dans une habitation, et il est détenu au centre de détention du comté de Citrus avec une caution de 36 000 $.

Prendergast a remercié les témoins « d’avoir fourni si rapidement des informations inestimables » qui ont aidé son département à résoudre le crime.