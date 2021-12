Un homme de Caroline du Nord inculpé du meurtre d’un enfant de 5 ans à vélo : rapport

Darius Sessoms, l’homme de 25 ans de Caroline du Nord accusé d’avoir tué par balle un garçon de 5 ans qui faisait du vélo, a été inculpé la semaine dernière pour meurtre au premier degré, selon un rapport.

ABC 11 a indiqué que sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour le 24 janvier.

Cannon Hinnant, 5 ans, a été tué par balle en août 2020 à Wilson, en Caroline du Nord

Sessoms et le père du garçon étaient voisins. Cannon était au domicile de son père sur son vélo lorsqu’il a été abattu devant ses deux sœurs, 7 et 8 ans, a rapporté WRAL-TV.

Une personne qui a déclaré avoir été témoin de la fusillade a déclaré à la station à l’époque qu’elle regardait par la fenêtre et avait regardé Sessoms courir vers Cannon et lui tirer une balle dans la tête à bout portant. Elle a dit que sa première réaction a été qu’il jouait avec les enfants.

La police a déclaré que les agents répondant à un rapport faisant état d’une fusillade dans un parc de maisons mobiles ont trouvé l’enfant de 5 ans souffrant d’une blessure par balle. Le capitaine Steve Stroud a déclaré que les officiers et le personnel d’urgence avaient prodigué les premiers soins avant que le garçon ne soit emmené au Wilson Medical Center, où il est décédé.

« La première chose que je vois, c’est mon fils allongé sur le sol et j’ai pensé qu’il venait peut-être de tomber de son vélo. Alors que je me rapprochais de lui et que je le prenais dans mes bras, j’ai réalisé… à quel point c’était horrible… je J’ai dû ramasser mon fils et le tenir dans mes bras alors que le sang coulait sur mon bras et tout ce que je pouvais faire était de prier Dieu », a déclaré son père à ABC News.

Darius Sessoms a été inculpé de meurtre au premier degré, selon un rapport. (Ville de Wilson)

Le Wilson Times a rapporté que les dossiers du ministère de la Sécurité publique de la Caroline du Nord montrent que Sessoms a été condamné pour des accusations distinctes en 2016, et sa probation a été révoquée à deux reprises en 2017, ce qui a entraîné des peines de prison distinctes de trois mois.

Les parents de Sessoms ont dit à WRAL qu’ils étaient profondément attristés par ce qui est arrivé à Cannon. Ils ont dit qu’ils pensaient que leur fils était drogué et avait des hallucinations au moment de la fusillade, a rapporté la station.

L’Associated Press a contribué à ce rapport