Un homme de Chelsea avec des étiquettes de sortie imminentes carrière une « pagaille » dans un plaidoyer d’évasion

Le milieu de terrain de Chelsea en prêt de Reading, Danny Drinkwater, a déclaré que sa carrière chez les Blues, qui touche enfin à sa fin, s’est avérée un « chaos ».

Le joueur de 31 ans avait passé un moment fantastique à Leicester après avoir quitté Manchester United en 2012. En fait, il a obtenu une promotion avec les Foxes, puis a remporté le titre de Premier League.

Après une autre saison solide dans l’élite, puis-Chelsea le patron Antonio Conte l’a recruté en 2017.

Cependant, Drinkwater n’a fait que 23 apparitions pour le club londonien en un peu plus de quatre ans là-bas. En effet, seuls 12 d’entre eux sont venus en Premier League.

Entre-temps, il a passé du temps en prêt à Aston Villa, Burnley et Côté turc Kasimpasa. Cependant, un incident dans une boîte de nuit à Burnley et un effondrement d’un terrain d’entraînement à Villa ont entaché ces sorts.

Ce terme, Drinkwater est passé du côté du championnat Reading en prêt et a fait ses débuts lors de la victoire 2-1 de samedi dernier contre Fulham.

Parlant de sa carrière chez les Blues, l’Anglais a déclaré à talkSPORT: “Puis-je peindre un tableau? Non. C’est la pagaille.

«C’est le football, ce n’est jamais simple, ce n’est jamais simple. Je suis juste excité pour les nouveaux défis. J’ai besoin de [kick-start my career]. Je suis plus excité à ce sujet que je ne l’ai été depuis quelques années maintenant, surtout comment ma carrière s’est déroulée.

«Les jeux, retrouver le plaisir du football, puis partir de là. Quelques-uns ont glissé, j’ai fait des erreurs, je n’ai pas joué.

«Je suis dans la dernière année de mon contrat, donc il n’y a pas que le football qui en dépend. J’ai d’autres choses.

Drinkwater ne cherche pas seulement à retrouver sa forme, mais sait qu’il doit se concentrer sur l’établissement et le maintien de relations avec ses coéquipiers et ses entraîneurs.

Drinkwater envisage une meilleure période de prêt

“Je suis désespéré pour les matchs, je connais ma position et je sais que ce n’est pas ce à quoi je m’attendais depuis dix ans”, a-t-il ajouté.

« Je dois donc apporter des changements et je prends les bonnes mesures.

« Je dois juste rester en contact avec le manager, me faire confiance et faire confiance à l’équipe. J’espère qu’ils me font confiance et que nous pourrons nous appuyer sur cela.

Reading a connu un début de saison mitigé, remportant trois victoires, quatre défaites et un nul de ses huit matchs jusqu’à présent.

