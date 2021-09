Un homme de Floride a attrapé un alligator dans une poubelle, et c’est mon nouveau héros

Quand il s’agissait d’un problème d’alligator dans un quartier résidentiel, un homme était prêt à sortir les poubelles.

Abdul Gene Malik, un vétéran de l’armée, a déclaré qu’il protégeait sa famille lorsque le gator est entré dans la cour avant de leur maison en Floride. Sachant que l’alligator devait être enlevé, il attrapa la chose la plus proche qui pouvait le contenir, qui se trouvait être une poubelle.

Chaque élément de cette vidéo est une œuvre d’art. Maintenant, si je faisais face au même défi, je ne suis pas tout à fait sûr de la technique que j’utiliserais – mais c’est certainement le plan pour attraper un alligator dans la poubelle. Premièrement, il s’en approche lentement, comme si la canette était un prédateur redoutable. L’alligator, fier idiot qu’il soit, refuse de tourner la queue. Au lieu de cela, il siffle à la boîte en espérant que le réceptacle en plastique recule en premier.

Que ce soit intentionnel ou par accident, ce qui s’est passé ensuite est une pure beauté. Malik fait basculer le couvercle de la boîte vers le bas, frappant l’alligator sur la tête comme les mâchoires en plastique d’une bête hargneuse. Il se précipite ensuite sur le gator comme un joueur de ligne, le ramassant sans problème.

Je ne suggère absolument pas aux gens de sortir et d’essayer d’attraper des alligators dans des poubelles. Il y a tellement de façons que cela aurait pu mal tourner, mais face à la question de l’alligator contre la famille, il l’a fait de la manière parfaite. Moi, je vais m’en tenir à ramasser des araignées avec des morceaux de papier et des verres à boire et me sentir comme un héros à part entière.