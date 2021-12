Un homme de Floride arrêté pour meurtre dans une affaire classée en 1983 après qu’une nouvelle technologie d’empreintes digitales le lie à un meurtre, selon la police

Un homme de Floride a été arrêté cette semaine pour la mort d’une femme qui a été retrouvée sauvagement battue et écrasée dans une gare il y a près de quatre décennies après qu’une nouvelle technologie d’empreintes digitales l’ait lié au meurtre, ont annoncé les autorités cette semaine.

Ralph Williams a été arrêté lundi à Jacksonville après avoir été inculpé pour le meurtre de Carla Lowe en 1983. Le meurtre a fait l’objet d’une enquête par l’unité des affaires froides du service de police de Delray Beach, qui a été formée en janvier.

Carla Lowe, 21 ans, a été retrouvée battue à mort et écrasée en novembre 1983 près d’une gare. Les autorités de Delray Beach, en Floride, ont annoncé une arrestation pour son meurtre cette semaine. (Service de police de Delray Beach)

« C’est la raison exacte pour laquelle la position de cold case a été initiée plus tôt cette année », a déclaré le chef de la police de Delray Beach, Javaro Sims, lors d’une conférence de presse mardi. « Pour aider à apporter un certain niveau de fermeture aux familles qui ont perdu tout espoir de justice pour leurs pertes. »

Lowe, 21 ans, attendait un train Amtrak en novembre 1983 mais n’est jamais monté à bord. Son corps a été retrouvé battu et écrasé sur une chaussée, ont indiqué les autorités. Elle n’avait aucun lien avec Williams et le motif n’est toujours pas clair, ont déclaré les détectives.

Les enquêteurs ont déclaré que la nouvelle technologie d’empreintes digitales du Royaume-Uni les avait conduits à Williams lorsqu’une empreinte digitale a été obtenue à partir d’un élément de preuve. Ils ont refusé d’élaborer davantage, citant une enquête en cours.

Ralph Williams est arrêté pour le meurtre de Carla Lowe. (Service de police de Delray Beach)

« Nous n’étions pas en mesure d’obtenir cette empreinte digitale de l’ancienne manière traditionnelle que la scène de crime obtiendrait », a déclaré le détective. Todd Clancy, chef de l’unité des affaires froides.

D’anciens détectives de Delray Beach étaient également présents pour parler de l’affaire.

« Cette affaire a été reprise à plusieurs reprises alors que je travaillais encore et que les progrès de la technologie de l’ADN et des empreintes digitales et tout ce qui étaient encore en développement, et nous avons continué à y travailler », a déclaré l’ancien lieutenant Mark Woods, qui est revenu en 2009. « Je suis tellement content que la famille Lowe ait pu fermer. »

(Service de police de Deray Beach)

Certains membres de la famille de Lowe étaient présents à la conférence de presse mais n’ont pas parlé aux journalistes.

« Je veux juste que le monde sache que Carla était une bonne personne », a déclaré la sœur de Lowe, Jackie Lowe-Repass’, dans un communiqué publié par la police. « C’était une personne belle et généreuse. Elle n’était pas qu’un déchet que quelqu’un jetait. »

Williams est accusé de meurtre au premier degré et est détenu sans caution, selon les dossiers de la prison du comté de Duval.