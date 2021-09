Un homme de Floride attrape un alligator dans une poubelle

in

Il y avait un genre très différent d’histoire de “Florida Man” qui a pris d’assaut les médias sociaux mardi. Une vidéo virale a montré un homme capturant un alligator avec sa poubelle, puis il l’a poussé vers le bas d’une colline, où il a relâché le reptile de six pieds de long. L’homme qui a attrapé l’alligator est le vétéran de l’armée américaine Eugene Bozzi, 26 ans, qui a décidé qu’il devait agir après avoir vu l’alligator s’approcher de ses enfants et d’autres personnes dans son quartier du mont Dora.

Dans le clip de 50 secondes, on voit Bozzi pousser la poubelle sur la foule alors que l’alligator marche à reculons. Il a demandé aux gens qui le regardaient de lui faire savoir quand il aurait la tête de l’alligator à l’intérieur de la boîte. Une fois qu’il l’a fait, Bozzi a retourné le couvercle, puis a levé la boîte. Un deuxième clip montrait Bozzi poussant la canette en bas d’une colline, vers l’eau. Bozzi a ensuite poussé la boîte pour laisser l’alligator partir avant de retourner chez lui.

Bruh a dit par tous les moyens nécessaires.🤔😂 🐊 pic.twitter.com/V89Sy0auce – J- 🌎✨ (@MajorFactor2) 29 septembre 2021

« Quelqu’un doit intervenir et faire quelque chose, nous devons tous veiller les uns sur les autres, n’est-ce pas ? » Bozzi, un natif de Philadelphie qui ne vit en Floride que depuis un an, a déclaré à WESH. “J’avais peur quand je l’avais dedans parce qu’il était si puissant. Et je ne m’y attendais pas, il poussait, fouettait sa queue.” Bozzi a déclaré que son entraînement dans l’armée “avait commencé” au moment où il a capturé l’alligator. “Je ne connais pas les procédures, alors je l’ai fait à ma façon”, a-t-il déclaré.

Les enfants de Bozzi lui ont parlé de l’alligator, qu’il a d’abord pensé être un bébé, a-t-il déclaré à USA Today. Il a été stupéfait quand il a vu à quel point il était grand et a su qu’il devait faire quelque chose pour protéger ses enfants et les autres enfants. “La seule chose qui m’est venue à l’esprit était de protéger mes enfants et les autres enfants à l’extérieur”, a-t-il déclaré.

Bozzi est toujours choqué par l’attention portée par les médias sociaux à la vidéo. “J’ai tellement de boîtes de réception, de DM, de femmes qui disent des choses, d’hommes qui disent des choses, des gens que je connais, des amis”, a-t-il déclaré à WESH. Bozzi a déclaré à USA Today qu’il avait l’impression de faire “ce que j’étais censé faire à l’époque pour me sentir plus à l’aise”.

Après que la vidéo soit devenue virale, les responsables du comté d’Orange ont émis un avertissement “ne pas faire ça à la maison”. “Rappel : les alligators ne sont pas recyclables dans votre chariot à couvercle bleu”, ont tweeté des responsables. Les responsables du comté d’Orange ont demandé aux résidents d’appeler la ligne d’assistance téléphonique Nuisance Alligator de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 866-FWC-GATOR (866-392-4286), s’ils voient un alligator près des maisons. Les autorités enverront un trappeur d’alligator nuisible sous contrat pour capturer l’alligator. Un alligator nuisible mesure “au moins 4 pieds de long et l’appelant pense qu’il constitue une menace pour les personnes, les animaux domestiques ou les biens”.