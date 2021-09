Un homme de Floride filmé en utilisant sa main comme essuie-glace, la communauté veut aider .

Il a juste besoin d’aide pour essuyer.

Un homme de Floride a été vu dans une vidéo virale utilisant sa main pour actionner ses essuie-glaces pendant une tempête de pluie.

Mais maintenant, le conducteur qui a tourné ce clip populaire veut effacer l’ardoise après avoir d’abord considéré l’incident comme une blague.

Il espère maintenant trouver le chauffeur et collecter des fonds via une page GoFundMe pour aider à réparer la voiture, selon des rapports locaux.

La vidéo, visionnée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, montre un homme actionnant dangereusement ses essuie-glaces manuellement avec son bras gauche étendu par la fenêtre pendant une averse torrentielle afin qu’il puisse voir la route en conduisant.

Brad Allison, qui a filmé l’interaction étrange, a déclaré qu’il “a d’abord pensé que c’était vraiment drôle et ensuite, j’ai aussi pensé que c’était triste”, a-t-il déclaré à ABC 7.

“Je suis coincé sans essuie-glaces et j’ai dû utiliser RainX et je veux dire, je sais ce que c’est et je lui donne le mérite d’avoir essayé d’arriver là où il devait aller. Mais j’aimerais le voir y arriver un peu plus en sécurité », a-t-il déclaré au point de vente.

Un homme de Floride a été filmé en utilisant sa main comme essuie-glace pendant une tempête de pluie.ABC7

En réponse, Allison demande l’aide du public pour identifier le conducteur afin de l’aider à améliorer son trajet, et a même lancé une page GoFundMe pour financer les réparations.

“Monde parfait, j’aimerais le voir monter dans une nouvelle voiture”, a déclaré Allison. “Au moins, mets des essuie-glaces sur sa voiture et un nouveau phare.”

“C’est drôle de voir comment vous pouvez voir les choses de deux manières différentes et passer de wow c’est hilarant à wow, peut-être qu’il a besoin d’un coup de main”, a déclaré Allison.