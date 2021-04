Un homme de Floride prend la parole pour préciser que la pandémie de COVID-19 est entièrement de sa faute ⋆ .

Il peut sembler que l’ancien instigateur de l’insurrection, Donald Trump, devient de plus en plus une figure marginalisée, se rétrécissant à l’arrière-plan de son temple éloigné à l’excès, disparaissant chaque jour un peu plus de la conscience du public, obligé de planter un mariage juste pour se donner. une chance de parler devant quelqu’un qui n’est pas Eric. C’est comme ça parce que c’est vrai.

Cela ne veut pas dire que Trump n’a pas été occupé. Il s’est construit un site Web qui donne l’impression qu’il occupe un poste qui n’est pas le sien. Il a également promis de lancer sa propre version encore moins pertinente de Parler. Et, privé de son compte Twitter, Trump s’est tourné vers la distribution de ses insultes sous forme de «déclarations» transportées dans le monde par voiturette de golf express.

Dans la dernière de ces déclarations, Trump veut que vous sachiez qu’il est très en colère que le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Birx aient critiqué ses actions dans la gestion de la crise du COVID-19. Et Trump est tellement déterminé à montrer son dédain pour les personnes ayant un degré d’expertise quelconque qu’il fait tout son possible pour rappeler aux États-Unis qu’il n’a jamais prêté attention aux médecins en premier lieu.

La semaine dernière, les chercheurs ont fixé à 400000 le nombre de décès américains dus à la mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19. Il pourrait sembler que ce serait le bon moment pour Trump de se rabattre sur le blâme de tout le monde. Cependant, cela exigerait d’abord que Trump admette qu’il a jamais pensé que quelqu’un d’autre en savait plus que lui sur n’importe quel sujet, et cela obligerait Trump à admettre qu’il avait fait quelque chose de mal.

Donc, à la place, Trump a annoncé qu’il était «temps de parler» de Birx et Fauci. « Ils avaient eu des décisions politiques », a écrit Trump, « qui auraient laissé notre pays ouvert à la Chine et aux autres, fermé à la réouverture de notre économie et à des années d’un vaccin approuvé. » Il n’y a peut-être aucune vérité dans cette déclaration, mais cette phrase délivre vraiment un message: bien qu’il ne soit pas sur Twitter, Trump écrit toujours ces choses lui-même. Si vous voulez une confirmation, regardez simplement la phrase suivante. «Nous avons développé des vaccins américains par un président américain en un temps record…»

Il est prudent de dire que pendant le temps qu’il a fallu pour administrer les vaccins, Donald Trump n’a pas touché à un tube à essai. Il a cependant passé des mois à promouvoir l’idée que l’hydroxychloroquine était un «remède miracle» pour le COVID-19. Ce n’était pas le cas. Il a également promis de fournir à chaque Américain un traitement gratuit à l’aide d’anticorps monoclonaux. Il ne l’a pas fait.

Trump alors – et c’est réel – continue en critiquant longuement Fauci pour son incapacité à lancer une balle de baseball. Ce qui, selon Trump, signifie que Fauci n’aurait pas pu être un athlète du secondaire il y a 60 ans. Trump affirme ensuite qu’il n’a gardé Birx et Fauci que parce qu’ils «ont travaillé si longtemps pour le gouvernement». Lequel… cela ne fait-il pas d’eux des «créatures des marais»? Ou «Deep State»? Ou peut-être un marais profond? Dans tous les cas, Trump a passé un certain temps à prétendre que Fauci avait dit des choses qu’il n’avait jamais dites, ce qui est une vieille habitude pour Trump.

Mais ce que Donald Trump veut que l’Amérique sache, c’est qu’il n’a écouté personne. Il est responsable de toutes les grandes décisions qui ont conduit les États-Unis… à être en tête du classement en ce qui concerne les décès dus au COVID-19. Il n’allait absolument pas écouter les experts, et il ne l’a pas fait.

Curieusement, comme CNN l’a rapporté, c’est exactement ce que tous les médecins avaient à dire. Plutôt que d’écouter des avertissements comme ceux du Dr Nancy Messonnier, qui a averti à plusieurs reprises la nation en février que le COVID-19 devrait se propager à travers le pays et que la perturbation de la vie quotidienne serait sévère, Trump a fait taire ces voix et a rendu heureux visage. Le jour après que Messonnier a émis cet avertissement, c’était le jour où Trump a insisté: «Vous avez 15 personnes, et les 15 dans quelques jours seront presque nulles.»

Il a fallu moins de deux semaines après cette déclaration avant que la large propagation communautaire du COVID-19 ne devienne évidente et que le premier pic de cas et de décès se produise dans le nord-est. À la troisième semaine de mars, Trump était de retour, assis devant un tableau qui projetait un possible 200000 décès. Et à la fin du mois de mars – il y a un an aujourd’hui – Trump a fait cette déclaration:

«C’est un nombre horrible», a déclaré Trump, mais «si nous avons entre 100 000 et 200 000 [deaths], nous avons tous ensemble fait du très bon travail.

Honnêtement, les chercheurs qui ont examiné les données pour les États-Unis la semaine dernière étaient d’accord. C’auraient été de bons chiffres. En fait, on aurait pu s’attendre à ce que les États-Unis comptent un peu plus de 200 000 décès si le gouvernement avait institué un mandat de masque national, imposé des directives de distanciation sociale et pris la responsabilité d’un programme de dépistage et de gestion des cas. Dans le même temps, le pays aurait pu économiser 5 000 milliards de dollars en gérant plus efficacement la pandémie et en apportant les changements nécessaires pour protéger les individus pendant la crise.

Au lieu de cela, le péage final devrait dégager 600 000 personnes. Quant au jour où les cas de COVID-19 tomberont à zéro, il ne viendra peut-être jamais.

Ce qui est presque bientôt à venir, c’est d’atteindre zéro intérêt public pour… ce type. Vous connaissez celui. Cet homme de Floride.

