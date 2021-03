Un homme de Floride s’infiltre en payant une amende de 4,5 millions de dollars à la SEC pour un accord de crypto Ponzi

25 mars 2021 07:31 & nbspUTC

| Mise à jour:

25 mars 2021 à 07:31 & nbspUTC

Par Clark

Le créateur du système Argyle Coin Ponzi s’est enfui en payant une pénalité de 4,5 millions de dollars à la SEC pour avoir exploité un « réseau d’entreprises frauduleuses ».

Le créateur d’un système crypto Ponzi de plusieurs millions de dollars a payé une amende de 4,5 millions de dollars à la US Securities & Exchange Commission.

Le 23 mars, le tribunal de district américain du sud de la Floride a initialement ordonné à Jose Angel Aman de payer à la SEC plus de 4,2 millions de dollars en restitution et 300 000 dollars en intérêts avant jugement. Cependant, le tribunal a estimé que le projet de loi était satisfait le même jour en raison de la restitution payée dans une affaire parallèle de 2019.

En réponse à un ordre d’urgence obtenu par la SEC en mai 2019, la Floride a fondé Aman a fonctionné 3 projets Ponzi consécutifs qui constituaient un « réseau compliqué de fausses entreprises pour piller continuellement les investisseurs de détail et continuer les stratagèmes de Ponzi ainsi que pour détourner de l’argent pour lui-même, ‘récoltant environ 30 millions de dollars d’une base d’investisseurs de plus de 300 personnes aux États-Unis, au Canada et au Venezuela.

Ses efforts ont été occasionnés par une peine d’emprisonnement de 7 ans, une annonce supervisée de 3 ans et une ordonnance de paiement de plus de 23,8 millions de dollars à la SEC en dédommagement.

Aman était le directeur de la fin d’Argyle Coin, un système de crypto Ponzi qu’il fonctionnait avec l’animateur de radio canadien Harold Seigel et son fils Jonathan Seigel. L’arrangement promettait à tort un investissement «sans risque» qui était parrainé par ce que la SEC a qualifié de «diamants de couleur fantaisie», les investisseurs se voyant promettre un contact avec le marché du diamant.

Cependant, il a été découvert plus tard qu’Aman allouait les fonds reçus de nouveaux investisseurs aux bailleurs de fonds précédents, présentant à tort les fonds comme étant des bénéfices résultant de leurs investissements. À la même époque, l’imposteur utilisait également l’argent de ses clients pour des dépenses personnelles avec des vêtements de marque et des cours d’équitation. La plainte de la SEC renommée:

Aman, Eagle, Natural Diamonds et Argyle Coin, ont utilisé ou détourné plus de 10 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour payer à d’autres investisseurs leurs rendements supposés et pour les dépenses d’Aman, avec des achats de chevaux, la location de sa maison et des cours d’équitation pour son fils . »

La décision la plus récente a inquiété «Natural Diamonds Investment Co» d’Aman et, même dans certaines circonstances, le Floridien aurait été obligé de payer les 4,5 millions de dollars s’il n’y avait pas eu de charges antérieures.

En tant que part du jugement final, il est interdit à Aman de participer à un large éventail de violations des lois sur les valeurs mobilières et des actes d’échange de valeurs mobilières, comme «utiliser tout appareil, système ou artifice pour frauder» et «obtenir de l’argent ou des biens par le biais de faux déclaration d’un fait important. »

Clark

Chef de la technologie.