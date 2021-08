Un homme de Jetpack rapporté revient dans les airs autour de LAX après des observations un an auparavant

Un prétendu “homme jetpack” qui avait été aperçu à plusieurs reprises en 2020 pourrait avoir fait un retour dans le ciel autour de LAX. Selon le Los Angeles Times, l’observation possible d’une personne volant avec un jetpack a été signalée par un pilote d’un Boeing 747 volant à 15 milles à l’est de LAX à environ 5 000 pieds. Le pilote a signalé par radio qu’un “homme jetpack possible en vue” tandis qu’une autre alerte du contrôle de la circulation aérienne appelait à la prudence, “le gars jetpack est de retour”.

Comme le rapporte le LA Times, une vidéo a fait le tour en décembre 2020 qui prétendait capturer une personne volant avec un jetpack. La vue a été filmée par un vol d’instruction à l’aéroport voisin de Torrance, selon le rapport. Le média ajoute que le FBI était déjà impliqué dans une paire d’incidents similaires d’août à octobre 2020.

“Vidéo prise par l’instructeur de vol de la Sling Pilot Academy alors qu’il volait à environ 3 000 pieds près de Palos Verdes au sud de Los Angeles. L’île de Catalina est en arrière-plan”, indique la légende de la vidéo de la Sling Pilot Academy. “La vidéo semble montrer un jet pack, mais il pourrait aussi s’agir d’un drone ou d’un autre objet. S’il s’agit d’un” gars dans un jet pack “, il reste à voir s’il s’agit d’un vol d’essai légal (les jet packs sont réel – il y a un fabricant près de Los Angeles) ou liés aux observations de jet pack près de LAX récemment qui ont causé des perturbations du trafic aérien. »

Malgré ce qui est présenté et vu par les témoins, les experts ne valident pas beaucoup l’idée d’une personne pilotant un jetpack avec de plus gros avions de ligne dans le ciel de Californie. Le LA Times note que les jetpacks, tels que nous les connaissons, sont chers et ne pourront probablement pas atteindre les hauteurs des observations rapportées.

“Nous avons travaillé avec la FAA sur chacune des observations passées, et jusqu’à présent, nous n’avons pu valider aucun des rapports”, a déclaré la porte-parole du FBI, Laura Eimiller, à Rachel Schnalzer du LA Times.

Tout comme la divulgation d’OVNI et le récent rapport du Pentagone sur des observations inexpliquées, le chiffre rapporté du jetpack est un mythe moderne. Espérons que ce ne soit pas un présage étrange comme The Mothman et qu’il s’agisse d’un drone ou d’un vol d’essai tenu secret. Comme le LA Times l’indique clairement, les jetpacks existent. Et nous avons vu des spectacles similaires dans d’autres pays, comme le défilé militaire du jour de la Bastille en 2019.