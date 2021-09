Un homme de la RAF avec des liens avec la reine dans une rangée de jardins à Burntwood Staffordshire | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Fred Sweenie, 82 ans, dit que la maison jumelée d’à côté est tellement envahie par la végétation qu’elle bloque la lumière de son jardin et que certains arbres s’élèvent même aussi haut que la maison. Le retraité allègue également qu’il y a eu des problèmes avec des rats qu’il a vus se précipiter dans son jardin à Burntwood, dans le Staffordshire.

Fred pense qu’il ne peut pas vendre sa maison à cause des problèmes. Le père a demandé une fois à un agent immobilier d’examiner sa propriété et a déclaré qu’on lui avait dit que l’état du jardin d’à côté coûterait au moins 20 000 £ de la valeur de sa maison.

S’adressant à Staffordshire Live, le retraité en colère affirme: “Nous n’avons pas de lumière ici. Je pense que c’est dégoûtant. Nous ne pouvons pas non plus vendre la propriété. Nous avons eu un agent immobilier qui est venu et nous a dit que cela coûtait au moins 20 000 £ valeur de la maison.

« Les problèmes environnementaux doivent être traités, mais je pense que le pire, ce sont les arbres envahis par la végétation. Si vous nettoyez le jardin, vous pouvez au moins vous asseoir au soleil.

“La dernière fois que nous avons vu quelqu’un dans la propriété, c’était il y a environ 15 ans.

“Notre première plainte remonte à environ 12 ans. Elle est survenue après que nous ayons entendu un bourdonnement venant de la porte d’à côté. Nous nous sommes renseignés et il s’est avéré que le câblage était archaïque, ce qui nous a amenés à nous inquiéter d’un éventuel risque d’incendie.”

Fred a servi 12 ans dans le groupe RAF Central, jouant lors de grands événements royaux, notamment lors de garden-parties auxquelles la reine assistait au palais de Buckingham et au cénotaphe de Londres. Il a également tourné avec l’ancien claviériste de Yes, Rick Wakeman.

Et sa famille est dégoûtée de son sort.

Fred vit dans la propriété avec sa femme Janet, 69 ans, et leur fils Guy, 36 ans, particulièrement frustré par la situation.

La famille se plaint au conseil de district de Lichfield à propos du jardin depuis 12 ans.

Mais Fred affirme que l’autorité, contrôlée par le Parti conservateur, n’a pas fait grand-chose pour l’aider.

Il affirme : “Chaque fois que nous essayons de faire quelque chose, cela se bloque. Nous ne savons pas pourquoi. Nous avons d’abord emménagé dans la propriété de Rugeley Road en 1982.

“À l’époque, la porte d’à côté était bien entretenue et bien entretenue. Cela a vraiment commencé à mal tourner il y a environ 20 ans. Le jardin était sérieusement négligé. Il semblait qu’il n’y avait pas d’argent dépensé pour les réparations de la maison.”

Fred a depuis contacté son député Michael Fabricant qu’il a félicité pour son enquête.

Fred a poursuivi: “En 2017, le jardin d’à côté avait un impact sérieux sur notre santé et notre bien-être. Des rats avaient commencé à apparaître dans notre jardin et nous pouvions voir les trous par où ils entraient. Nous l’avons signalé à la santé environnementale. Non réponse là-bas.

“Nous sommes donc allés voir M. Fabricant qui était fantastique. Il a écrit à plusieurs reprises au conseil pour demander une enquête complète sur la propriété. Lorsqu’ils ont subi une enquête complète, ils ont dit que la propriété était occupée et que, à part un hangar qui était plein de déchets alimentaires qu’il fallait abattre, il n’y avait pas besoin de faire autre chose. Quand ils m’ont dit ça, j’ai eu l’impression que quelqu’un me poignardait dans la poitrine.

“Cela m’a rendu très malade et nous avons abandonné les enquêtes en 2017. Je faisais des cauchemars. C’était le pire moment, je pense. La maison combinée avec les rats et le fait que nous n’avons pas de lumière dans notre jardin à cause des arbres imposants vraiment m’a rendu malade.”

Le fils de Fred, Guy, déclare : « Je n’ai aucun doute sur le fait que tout le processus rendait papa très malade. Si cela prend autant de temps, je dois poser la question : va-t-il vivre pour voir les changements ? Nous pourrions attendre encore deux ans. avant le début des travaux sur le jardin d’à côté. Ils nous ont dit que les matériaux d’à côté ne pouvaient pas être enlevés parce qu’ils sont « inertes ». Qu’est-ce que cela signifie même ?

“Nous voulons une enquête complète sur la propriété. Il y a des problèmes dans cette maison d’à côté. Vous ne pouvez pas le voir autrement. C’est comme si nous nous heurtions à un mur de briques à chaque fois.

« Le jardin est clairement envahi par la végétation et cela nous cause des problèmes.

“C’est très pénible quand vous avez des personnes âgées. Cela les rend juste malades. Elles sont souvent à la maison et le fait qu’elles ne puissent pas profiter du soleil est aussi grave que possible.

« Nous pensions que cette année, je pourrais les voir assis au soleil. Quand vous le regardez, vous pensez, comment diable cela peut-il être acceptable ? »

Janet, professeur de musique, a déclaré : “Nous sommes à bout de nerfs. Je suis totalement à la limite ici. Je pense que c’est tellement faux. Notre chambre donne sur le jardin à l’arrière et c’est la première chose que je vois le matin quand je ouvre mes rideaux, ça te déprime.

“Ce pourrait être un bel après-midi ensoleillé et nous voudrions nous asseoir au soleil mais nous ne pouvons pas.

“Notre qualité de vie s’est détériorée compte tenu de l’état du jardin. On a juste l’impression que nous manquons de temps.”

Fred a ajouté: “Si vous ne pouvez pas traiter avec compassion des citoyens respectueux comme moi, cela dit quelque chose de triste sur la société. J’ai joué pour Sa Majesté la Reine et à l’abbaye de Westminster et à l’ouverture du Birmingham Symphony Hall.

“Nous n’avons jamais été impoli ou non professionnel mais nous ne sommes pas heureux. Nous voulons qu’ils reconnaissent que cela a un impact négatif sur nos vies.

“Pour faire tout ce que j’ai fait, je suis maintenant traité comme un citoyen de seconde zone. Les gens devraient être traités avec plus de respect.”

Le député de Lichfield, M. Fabricant, a déclaré: “En mai, nous avons demandé à M. Sweenie de nous envoyer de plus amples informations et nous n’avons toujours pas de nouvelles de lui. Il s’agit toutefois d’une question de conseil de district, bien que nous soyons toujours heureux d’agir en tant qu’intermédiaires. “

La chef des services aux entreprises du conseil de district de Lichfield, Tracey Tudor, a déclaré: “Lors de l’enquête sur ce type de plainte de voisinage, nous devons établir que l’état du terrain ou des bâtiments est nocif pour la région, ce qui n’est pas simple.

“Ayant visité le jardin de Rugeley Road à plusieurs reprises, nous avons constaté que, bien qu’il soit envahi par la végétation, il a un chemin dégagé à chaque extrémité, contient des plantes plutôt que des mauvaises herbes et n’est pas recouvert de détritus ou d’objets jetés.

Le propriétaire nous a dit qu’il aime ses plantes et ses arbres pour attirer la faune. Bien que le jardin ne soit pas du goût de tout le monde, nous ne pensons pas qu’il enfreigne les lois d’urbanisme qui régissent les plaintes de cette nature, et en le comparant à des cas similaires.

“Nous avons également le pouvoir de signifier un avis de protection de la communauté si le comportement de quelqu’un a un effet néfaste sur la qualité de vie des personnes vivant dans la région. Alors que certains voisins peuvent ne pas aimer le jardin, d’autres le font car il attire des oiseaux.

“Bien qu’il y ait une divergence d’opinion sur la façon dont les jardins à l’arrière devraient être présentés, il n’y a pas de motifs suffisants pour que nous puissions signifier un avis. Nous continuons de surveiller la situation et travaillons avec le propriétaire qui a accepté de couper une partie de la végétation après septembre afin de n’affecter aucun oiseau, ce que nous pensons être un compromis raisonnable.”