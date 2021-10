Un homme de l’Illinois plaide coupable d’avoir financé les voyages d’habitants de Brooklyn en Syrie pour rejoindre l’Etat islamique et le Front al-Nusra

Un homme de l’Illinois né en Ouzbékistan a plaidé coupable jeudi pour avoir aidé à financer des voyages à l’étranger pour des personnes rejoignant l’État islamique et le Front al-Nosra (ANF).

Dilshod Khusanov, 36 ans, de Chicago, encourt une peine maximale de 11 ans de prison. Selon son accord de plaidoyer, Khusanov a accepté d’être expulsé des États-Unis après avoir purgé sa peine, a déclaré le ministère de la Justice.

Entre 2014 et 2015, Khusanov a encouragé les individus à voyager pour mener un djihad violent, ou guerre sainte, selon des documents judiciaires.

Fin 2014, Khusanov faisait partie d’un réseau de personnes qui ont aidé à collecter des fonds pour deux résidents de Brooklyn, Abdurasul Juraboev et Akhror Saidakhmetov, afin qu’ils puissent se rendre en Syrie et se battre pour l’Etat islamique, a déclaré le DOJ.

Khusanov a également fait déposer de l’argent sur le compte bancaire d’un co-conspirateur, Akmal Zakirov, avant le départ prévu de Saidakhmetov.

Un membre de l’Etat islamique brandit le drapeau du groupe radical. (.)

Saidakhmetov a été arrêté à l’aéroport international John F. Kennedy en février 2015 alors qu’il montait à bord d’un avion à destination d’Istanbul, en Turquie, un arrêt courant pour les combattants étrangers en route pour rejoindre l’Etat islamique en Syrie.

Khusanov est le dernier de ses co-conspirateurs à être condamné. Les autres ont été condamnés ou sont en attente de jugement.

« L’argent est l’oxygène qui alimente la flamme de toute activité terroriste organisée », a déclaré le commissaire du NYPD, Dermot Shea, dans un communiqué. « Cette affaire montre clairement que que vous soyez un terroriste à la bombe, un planificateur ou simplement le facilitateur qui collecte l’argent pour payer leur voyage, vous serez une cible de la New York Joint Terrorism Task Force. Ce sont les plus expérimentés détectives et agents dans le pays dans ces cas. »

Lundi également, Thomas Osadzinski, un ancien étudiant de Chicago âgé de 22 ans, a été reconnu coupable d’avoir tenté de fournir un soutien matériel à l’Etat islamique.

Osadzinski a conçu un code informatique pour aider l’Etat islamique à contourner les programmes conçus pour bloquer la propagande du groupe, ont déclaré les procureurs.