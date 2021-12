Un homme de Liverpool à 192 000 £ par semaine dit qu’il y a un  » problème « 

Photo de Clive Brunskill/.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré sur le site officiel du club que le manque de temps pour travailler à l’entraînement était un problème pour son équipe.

Klopp a fait ces commentaires après la victoire 1-0 de Liverpool contre Aston Villa à Anfield en Premier League ce week-end.

C’était le deuxième match consécutif de Premier League au cours duquel les Reds avaient gardé une cage inviolée.

Liverpool a battu Wolverhampton Wanderers 1-0 à l’extérieur en championnat.

Football Manager 2022 prédit votre prochain manager

BridTV

7132

Football Manager 2022 prédit votre prochain manager

917163

917163

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

Jurgen Klopp sur le problème de Liverpool

Klopp a déclaré au site officiel de Liverpool lorsqu’on lui a demandé de garder des draps propres consécutifs en Premier League : « Il est difficile pour nous de vraiment y travailler car notre problème est que nous jouons évidemment tout le temps.

« Oui, dans les quelques instants où nous avons le temps, c’est une chose à laquelle nous devons être complètement engagés en tant qu’équipe – défendre. C’est notre idée.

« Si cette équipe, cette équipe défend au plus haut niveau, nous avons toujours une chance de marquer un but et si nous ne le faisons pas, nous devons marquer deux, trois, quatre ou autre et cela n’a aucun sens car ce n’est pas toujours le cas. possible.

« Oui, c’est quelque chose sur lequel nous avons absolument travaillé et c’est une question d’équilibre, il s’agit de ne pas être trop exposé offensivement et défensivement, mais il est important que vous soyez exposé car vous avez besoin d’espaces pour créer de l’espace pour les autres joueurs et tous ces genre de choses. »

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Jurgen Klopp a raison

À notre avis, Klopp, qui gagne 192 000 £ par semaine comme salaire (Objectif), a raison sur ce point à propos de Liverpool jouant assez fréquemment et n’ayant pas assez de temps pour travailler sur certaines choses à l’entraînement.

Maintenant, bien sûr, Liverpool vise à remporter un certain nombre de trophées cette saison.

Ainsi, les Reds devront jouer beaucoup de matchs.

Et n’oublions pas que Liverpool a une équipe solide et des joueurs de classe mondiale comme Alisson, Virgil van Dijk et Mohamed Salah, entre autres.

Cependant, nous pouvons comprendre le point de Klopp.

Les joueurs ont besoin de temps sur le terrain d’entraînement pour travailler leur jeu.

Les managers ont besoin de temps pour travailler avec leur équipe.

Et comme Liverpool joue assez fréquemment, ce n’est pas toujours possible.

Dans d’autres nouvelles, « Super de sa part » : Michael Owen séduit par un joueur d’Arsenal à 79 000 £ par semaine