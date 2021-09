Un homme de Liverpool avec une cible de sortie à l’arrière a vu sa route familière s’effondrer

Liverpool a été informé qu’il devait remettre à Mohamed Salah une augmentation de salaire immédiate de toute urgence – ou risquer une dépense encore plus importante pour signer un éventuel remplaçant.

L’égyptien, 29 ans, a été le fournisseur de buts le plus constant de Liverpool depuis son arrivée en 2017. Salah a été le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues lors de chacune de ses quatre saisons au club. À la surprise de personne, il a entamé la nouvelle campagne en pleine forme, inscrivant trois buts lors de ses quatre premières sorties.

Salah est dans les deux dernières années de son contrat à Anfield. Et la question de savoir si son avenir à long terme restera dans le Merseyside commence à devenir une évidence.

Liverpool gardé leur poudre de transfert au sec cet été, sortant avec un petit profit de la fenêtre. Au lieu de cela, la hiérarchie du club a choisi de renouveler les contrats de plusieurs équipes clés, dont Fabinho, Alisson et Trent Alexander-Arnold pour n’en nommer que quelques-uns.

Salah pourrait être le prochain sur la liste, bien qu’offrir un accord à long terme à un attaquant qui aura 30 ans à la fin de la saison puisse être risqué.

Cependant, Jurgen Klopp est catégorique sur le fait que Salah restera prolifique jusqu’à la trentaine. En tant que tel, il n’aurait aucun scrupule à lui accorder une prolongation de son mandat et un meilleur salaire.

Et lui remettre un nouvel accord est quelque chose que Simon Jordan insiste sur le fait qu’il doit être leur priorité absolue – ou risquer une dépense énorme pour acheter un remplaçant.

“Il est logique de lui donner une grosse augmentation de salaire”, a déclaré Jordan à Talksport.

“Vous regardez la situation de Salah et dites d’accord, qu’est-ce qu’il vaut pour Liverpool, combien cela coûterait-il de le remplacer, si vous devez remplacer Mohamed Salah parce que vous ne voulez pas lui donner une augmentation de salaire, vous devez apporter un joueur qui coûte 100 millions de livres.

« Si vous faites venir un joueur de 100 millions de livres, quel sera son salaire ? Son salaire sera de 3/400 mille dollars par semaine, plus vous aurez cette disposition de 100 millions de livres sterling.

«Économiquement, dans cette économie déplorable de la république bananière dans laquelle le football existe, il est donc logique d’un point de vue commercial de divertir ces chiffres obscènes.

«Ils vont probablement tenir une certaine distance entre ce qu’il demande et ce qu’ils offrent et c’est une négociation.

« Je soupçonne que [Salah getting the deal he wants] car où est la négociation ? Quelle est l’opportunité de Liverpool ? Il lui reste deux ans, ils n’ont pas à le faire maintenant, mais s’ils ne le font pas maintenant, la pression médiatique va s’intensifier.

“Le PSG apparaîtra et dira” nous allons vous l’enlever “pour une somme d’argent X, les gars espagnols qui ne dépensent pas d’argent pour obtenir Javier Tebas, le président de la ligue critiquant tout le monde, seront pour lui .

“Tout d’un coup, Liverpool se tiendra là, combattant le bon combat sans raison particulière que pour le bénéfice de quelqu’un d’autre.”

Klopp à bord pour l’accord avec Salah

Klopp est convaincu que Salah sera toujours un joueur efficace pour les Reds jusque dans ses dernières années.

“Je n’ai jamais parlé à Mo de combien de temps il veut jouer”, dit Klopp. “Mais il a tout ce dont vous avez besoin pour le faire (jouer jusqu’à la trentaine)”, a-t-il déclaré.

« Il est plus physiquement le type de Lionel Messi, évidemment. Une taille et un poids similaires, probablement, donc tous ces gars doivent avoir de la chance avec les blessures.

«Ils n’étaient pas sans blessures, mais ils pouvaient toujours en revenir sans autre mal. C’est très important.

“Vous devez être très chanceux, mais Mo a tout ce dont vous avez besoin et je suis presque sûr que la façon dont il voit le football, il veut faire partie du jeu aussi longtemps qu’il le peut, d’une manière ou d’une autre.

«Et il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas le faire. Il s’agit d’attitude, évidemment, vous le voulez.

“Je suis presque sûr que quelques joueurs ont terminé leur carrière parce qu’ils ne pouvaient pas être aussi motivés, ils disent” Je veux ceci ou je veux cela mais je ne suis pas le même qu’il y a quelques années “. C’est pourquoi les gens terminent leur carrière.

“Je ne peux pas voir ça avec Mo, je suis presque sûr que Mo veut aussi profiter de chaque jour de sa carrière, oui.”

