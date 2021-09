Un homme de Liverpool «déçu» vise un collègue avec une nouvelle cible

in

L’attaquant de Liverpool Sadio Mane dit qu’il veut mettre la déception de la saison dernière derrière lui et marquer 30 buts cette saison.

L’international sénégalais ne s’est pas retrouvé à court de buts depuis sa signature avec les Reds en 2016. En fait, il a marqué 98 fois en 221 apparitions et frappera sans aucun doute bientôt un siècle de frappes. Cependant, la saison dernière était – de son propre aveu – la pire campagne de sa carrière à ce jour.

Il a marqué 16 buts et aidé neuf autres en 48 matchs, traversant sa propre crise alors que la forme de Liverpool s’effondrait.

Pourtant, cet été s’est avéré sa première chance depuis longtemps de faire une vraie pause. Après avoir disputé 50 matchs en 2018/19, il est allé directement à la Coupe d’Afrique des Nations, atteignant la finale. En tant que tel, il n’a pas eu de congé avant le début de la campagne 2019/20.

À partir de là, Mane a dû faire face aux mêmes difficultés que tout le monde en Premier League, car le dernier mandat a commencé juste après la perturbation de la saison 2019/20.

S’il atteignait 30 buts, il suivrait les traces de Mohamed Salah. L’Egyptien est le seul attaquant de Liverpool à avoir atteint le sommet depuis que Mane, Salah et Roberto Firmino ont formé un trio en 2017.

“Je veux marquer des buts et former des coéquipiers, même pour marquer 30 buts”, a déclaré Mane au programme de la journée de match de Liverpool.

“Pourquoi pas? Le plus sera le mieux en ce qui me concerne et mon ambition pour l’équipe est de gagner des trophées. Tout le monde a faim de ça.

« J’étais tellement déçu de la saison dernière, et passionnément, car je pensais que j’aurais pu faire plus.

“Alors que j’aurais pu marquer entre 18 et 22 buts par saison, à cette occasion ce n’était plus le cas donc, bien sûr, j’allais être déçu.”

La saison dernière s’est avérée être la première de Liverpool sans trophée en trois saisons.

Après leur triomphe en Ligue des champions en 2019, ils ont remporté le titre de Premier League en 2020 avec 99 points. Cependant, Mane a admis sa préoccupation quant au fait que de telles réalisations appartiennent désormais au passé.

En effet, l’attention s’est rapidement portée sur les équipes qui les entourent pour renforcer leurs rangs. Chelsea a re-signé Romelu Lukaku, tandis que Manchester United a signé Jadon Sancho.

Mane veut plus d’histoire de Liverpool

“Dans le football, les choses évoluent très vite et les gens oublient le passé”, a-t-il déclaré. « C’est dommage, mais c’est comme ça.

« Les gens ne parlent pas toujours de ce que nous avons gagné jusqu’à aujourd’hui, et il n’y a aucune excuse pour se détendre dans la poursuite de nos objectifs.

“Bien sûr, les expériences de la saison dernière nous ont tous donné encore plus de motivation, et nous sommes tous vraiment excités de vivre une saison formidable cette fois-ci. Nous étions tous très impatients de démarrer la saison.

Liverpool, quant à lui, n’a pas grossi ses rangs. Ils ont toujours Divock Origi et Takumi Minamino en renfort de leurs trois premiers bien connus et de Diogo Jota.

Qui a remporté le mercato ? Aston Villa? Homme Utd? Daniel Lévy ?…