Un homme de Liverpool fait un cauchemar alors que West Ham passe troisième

Le gardien de Liverpool, Alisson, a subi une performance cauchemardesque alors que les Reds ont été battus par West Ham au stade de Londres.

L’équipe de David Moyes a perdu 3-2 pour dépasser Liverpool et prendre la troisième place du classement de la Premier League.

Les hommes de Jurgen Klopp ont pris un départ terrible. Ils ont pris du retard à la quatrième minute alors qu’Alisson n’a pas réussi à faire face à un corner de West Ham. Pablo Fornals a lancé le ballon et Angelo Ogbonna s’est levé pour défier le gardien. Il ne pouvait que lancer un poing en l’air alors qu’il frappait dans son propre filet.

Les Reds ont trouvé l’égalisation à la 41e minute. Mo Salah a été renversé par Declan Rice juste à l’extérieur de la surface, donnant au spécialiste des coups francs Trent Alexander-Arnold une excellente occasion de marquer. L’arrière droit n’a pas déçu car il a envoyé un effort de curling sur le mur et dans le coin supérieur.

Alexander-Arnold a ensuite été battu par Said Benrahma dans le temps d’arrêt de la première mi-temps. L’attaquant a centré pour Jarrod Bowen, qui aurait pu marquer sinon pour Virgile van Dijk. Il a réussi un grand défi de glisse pour maintenir le niveau des scores avant la pause.

West Ham a montré sa menace sur coups de pied arrêtés en seconde période. Fornals a fouetté un délicieux centre du coin et Dawson s’est connecté avec lui. L’arrière central n’a pas eu de chance de le voir frapper la barre et passer par-dessus.

Fornals a redonné l’avantage aux locaux à la 67e minute. Sadio Mane a donné le ballon et Bowen a capitalisé avec une course perçante. Il a ensuite coupé Matip avec une superbe passe, envoyant Fornals au but. Le joueur de 25 ans a éraflé son tir mais a tout de même réussi à battre un Alisson plongeant.

L’équipe de Moyes menait 3-1 neuf minutes plus tard. Bowen est redevenu fournisseur alors qu’il frappait un corner au poteau arrière. Kurt Zouma se leva pour dépasser Alisson à bout portant. Le Brésilien aurait dû faire mieux une fois de plus.

Liverpool n’a pas abandonné et a inscrit un but grâce au remplaçant Divock Origi. L’attaquant s’est retourné et a frappé une demi-volée dans le coin inférieur du bord de la surface. Mais tout espoir tardif d’un troisième but a été anéanti alors que West Ham a ramassé tous les points.

Les 11 meilleurs et pires moments d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United

West Ham (4-2-3-1)

Lukasz Fabianski : Aucune chance pour les deux buts de Liverpool. A réussi un arrêt décent pour nier Mane en seconde période. 7/10

Ben Johnson : Une partie de la ligne de fond solide de West Ham. A réussi à garder Mane silencieux pendant la majeure partie du match. 7

Kurt Zouma : Était toujours là pour diriger les centres de Liverpool et une énorme menace à l’autre bout du terrain. A montré un grand mouvement pour s’éloigner de son marqueur pour son but. 9

Angelo Ogbonna : N’était sur le terrain que pendant un peu plus de 20 minutes mais a eu un impact sur le match. A causé à Alisson toutes sortes de problèmes pour le premier match des Hammers. 8

Aaron Cresswell : A bien fait de garder le Salah en forme à distance. Jamais à plus de 10 mètres de l’égyptien. 8

Tomas Soucek : Une performance discrète au milieu de terrain. A fait peu de chose mais était toujours là pour protéger la défense. 7

Riz Declan : A donné le coup franc pour le but d’Alexander-Arnold. Faites beaucoup de travail au centre du terrain comme toujours. 6

Jarrod Bowen : Deux passes décisives pour la cible présumée de Liverpool. A envoyé Fornals pour le deuxième but avec une passe délicieuse, avant qu’une livraison méchante ne trouve la tête de Zouma plus tard. 9

Dit Benrahma : Était le moins occupé de la ligne avant de West Ham mais a causé quelques problèmes à Alexander-Arnold. 8

Pablo Fornals : Excellente prestation pour le propre but d’Alisson et pour la tête de Dawson sur la barre transversale. S’est levé avec Antonio sur l’attaque et a mérité son but. 9

Michel Antonio : Cela avait l’air plus menaçant au fur et à mesure que le match avançait. A causé beaucoup de problèmes à Matip et van Dijk en seconde période. 8

Suppléants :

Craig Dawson (pour Ogbonna, 22 ans) : A bien fait de s’adapter au match peu après son arrivée. Une menace de corners et n’a pas eu de chance de voir sa tête frapper la barre. 8

Vladimir Coufal (pour Bowen, 84): N/A

Arthur Masuaku (pour Benrahma, 86 ans): N/A

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Liverpool (4-3-3)

Alisson : Ne pouvait tout simplement pas gérer les joueurs de West Ham pour le premier but alors qu’il aurait dû faire beaucoup mieux. Battu par un tir relativement faible de Fornals et ne s’est pas couvert de gloire pour le troisième de Zouma. Une journée cauchemardesque pour le joueur de 29 ans. 2/10

Trent Alexander-Arnold : Rattrapé par Benrahma à une ou deux reprises mais rattrapé par son superbe coup franc. L’un des meilleurs joueurs de Liverpool lors d’une mauvaise journée. 7

Joël Matip : Intensifié dans la préparation du deuxième but de West Ham alors qu’il aurait dû abandonner. 4

Virgil van Dijk : Grand défi ultime pour empêcher Bowen de marquer. A tenu Antonio à distance pendant une grande partie de l’après-midi dans une bataille très disputée. 7

Andy Robertson : A connu un bon départ sur le flanc gauche même si cela n’a pas duré. Une journée moyenne pour l’international écossais. 6

Jordan Henderson : A été impliqué dès le début, mais n’a pas fait grand-chose par la suite. 6

« Je ne sais pas pourquoi dans ces situations, Liverpool ne recule pas! » Pablo Fornals vire West Ham devant Liverpool ! ?? #WHULIV sur Sky Sports PL

https://t.co/fszbcsgA26 pic.twitter.com/265yf83jSY – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 7 novembre 2021

Fabinho : A offert peu de protection à ses défenseurs alors que les Reds se faisaient régulièrement prendre en contre-attaque. Retiré vers la fin. 5

Alex Oxlade-Chamberlain : A montré peu de créativité avant son remplacement en seconde période. 5

Mo Salah : Je n’ai pas réussi à dépasser Cresswell de toute la nuit. 5

Diogo Jota : A causé quelques problèmes au début avec son mouvement efficace mais n’a pas fait assez pour déranger Fabianski. 6

Sadio Mané : A donné le ballon pour le but de Fornals. A eu une énorme chance d’égaliser dans les arrêts de jeu mais a dirigé sa tête large. 4

Suppléants :

Thiago Alcantara (pour Oxlade-Chamberlain, 68): N’a pas réussi à avoir l’impact souhaité que Klopp aurait espéré. 5

Divock Origi (pour Jota, 78): A bien terminé son opportunité de donner à Liverpool la chance de marquer un point, bien qu’ils n’aient pas pu capitaliser. 7

Takumi Minamino (pour Fabinho, 80) : N/A