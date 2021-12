Un homme de Liverpool lance à West Ham un appel à venir me chercher

Le défenseur de Liverpool Nat Phillips a lancé à West Ham un appel à venir me chercher qui sera de la musique aux oreilles de David Moyes.

les marteaux ont identifié Phillips comme objectif de transfert de janvier pour résoudre leur crise défensive. Moyes a perdu Angelo Ogbonna et Kurt Zouma à la suite de blessures à long terme, le laissant très léger à l’arrière.

Les Reds sont prêts à laisser Phillips, 24 ans, quitter Anfield. Et maintenant, le demi-centre, qui est actuellement absent avec une pommette fracturée, a révélé qu’il souhaitait partir.

Phillips a déclaré à Sky Sports : « Je veux jouer à des jeux. Cela a été difficile parce que la compétition pour entrer dans cette équipe est féroce.

« Le manager et moi sommes d’accord pour dire que la meilleure chose pour moi est de jouer le plus de matchs possible. Je pense que vous avez vu l’année dernière que je me suis bien développé.

« Je vais voir ce qui se passe [in January] et partir de là.

« Je pense qu’en ce moment, il est peu probable que je joue beaucoup de matchs pour Liverpool, donc si une opportunité se présente où j’ai la chance de le faire ailleurs et que cela convient à tout le monde, c’est certainement quelque chose qui m’intéresserait dans. »

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Comme il est derrière Virgil van Dijk, Joel Matip, Ibrahima Konate et Joe Gomez dans l’ordre hiérarchique, Phillips n’a fait que trois apparitions jusqu’à présent cette saison.

Malgré cela, il a prouvé qu’il pouvait rester aux côtés des joueurs vedettes de Liverpool lors de sa suppléance l’année dernière.

« J’ai eu l’exposition et l’expérience de la Premier League et de la Ligue des champions », a poursuivi Phillips.

« Alors peut-être que ces situations où vous êtes nouveau et nerveux, je suis passé par cette phase. Je n’ai pas besoin de suivre ce processus si je vais ailleurs. Je serai tout de suite prêt à m’impliquer et à jouer.

Il a ajouté: « Si cela ne devait pas arriver (quitter Liverpool), je vivrais certainement toujours une vie heureuse. »

Jorginho de Chelsea est toujours le roi des penaltys mais quels joueurs menacent son règne ?

Plusieurs défenseurs sur le radar de West Ham

Pendant ce temps, le désespoir de West Ham pour un nouveau défenseur les aurait également vus rejoindre Chelsea et Tottenham dans la course pour Gleison Bremer.

Tottenham veut que Bremer remplace Eric Dier ou Davinson Sanchez à l’arrière. Chelsea, quant à lui, a été impressionné par la « puissance » du joueur et pourrait chercher à faire de lui le remplaçant d’Antonio Rudiger.

Mais CaughtOffside écrit que West Ham est sur le point de faire connaître son intérêt pour Bremer. Le club de l’est de Londres est « sur ses talons », suggérant qu’une candidature en janvier pourrait avoir lieu.

Turin acceptera des offres d’environ 21 millions de livres sterling. Mais avec trois clubs de Premier League intéressés, une guerre d’enchères pourrait commencer une fois la fenêtre de transfert rouverte.

Signer Phillips ou Bremer serait un énorme soulagement pour Moyes.

LIRE LA SUITE: West Ham vise l’ancienne cible de Leeds surnommée « le Gladiator »