Un homme de Liverpool parle de “libération mentale” après la “promesse” du club de prêt

Ben Davies dit qu’il a ressenti une “libération mentale” après avoir rejoint Sheffield United en prêt de Liverpool le mois dernier.

L’arrière central était une arrivée surprise à Anfield en janvier avec Jurgen Klopp à la recherche d’une couverture défensive.

Les Reds avaient perdu Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez sur blessure et cherchaient désespérément des signatures. Jurgen Klopp a fait un double plongeon dans le marché des transferts le 1er février avec l’arrivée de Dabies et Ozan Kabak.

Davies, 26 ans, a signé un accord « à long terme » à Anfield pour un montant initial de 500 000 £, plus des modules complémentaires structurés pouvant atteindre 1,6 million de livres sterling. Mais il n’a pas encore figuré dans l’équipe première. En fait, il n’a atteint le banc que quatre fois en Premier League, Kabak ayant eu la chance de s’associer à Nat Phillips.

Ce n’était donc pas une surprise lorsqu’un accord de prêt pour l’ancien homme de Preston a été évoqué. Et quand Sheffield United est venu frapper à la porte, Davies souhaitait obtenir un accord de prêt sur toute la ligne.

“Je prenais conscience que j’étais le cinquième ou sixième choix pour jouer au centre de la défense de Liverpool”, Davies a dit au Daily Mirror.

“Quand j’ai rejoint Sheffield United, avec la promesse de jouer à des jeux, j’avais l’impression d’avoir enfin été libéré mentalement.”

Davies n’a cependant aucun ressentiment face à sa situation et pense que jouer avec des joueurs de première classe l’a amélioré.

“Personne ne peut enlever le fait que je suis un joueur de Liverpool”, a déclaré Davies.

« Buzz du jour de match » pour Davies

«Je pense que le simple fait d’être avec les meilleurs joueurs m’a amélioré. J’ai l’impression d’avoir grandi. Cela m’a aidé à m’installer rapidement à Sheffield United et j’espère que cela s’est montré dans les matchs auxquels j’ai joué.

“Jouer au football régulièrement est la chose la plus importante et c’est derrière moi que j’ai été prêté à Sheffield United. Pour moi, il s’agit de profiter à nouveau du côté compétitif du jeu.

Davies. qui a joué deux fois pour les Blades, a ajouté : « Je suis vraiment heureux d’être ici. J’ai toujours aimé jouer contre Sheffield United et l’ambiance.

« J’espère que je pourrai bien m’intégrer aux plans du manager. J’ai raté les jours de match et le buzz d’avoir des fans sur le terrain.

« Cela fait partie de l’excitation de venir ici et, espérons-le, d’avoir une année réussie. »

