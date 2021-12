Un homme de Liverpool prêt pour la confrontation avec Klopp après que trois clubs se soient renseignés

TEAMtalk peut révéler que trois clubs ont exprimé leur intérêt à signer le défenseur de Liverpool Nat Phillips dans la fenêtre de transfert de janvier, mais rien ne garantit que le club d’Anfield lui permettra de partir.

Le patron de Liverpool Jürgen Klopp a laissé entendre qu’il n’approuverait le départ d’aucun joueur de l’équipe première le mois prochain. Avec la nécessité d’une sauvegarde supplémentaire en raison de la dernière variante de Covid-19, Klopp ne sera probablement pas disposé à sanctionner tout départ dans la prochaine fenêtre de transfert.

Phillips, qui est actuellement blessé, a clairement indiqué qu’il souhaitait quitter Liverpool en raison de son manque de premières opportunités. Et il pourrait se voir offrir la chance de rejoindre West Ham, après que David Moyes l’ait placé en tête de sa liste de personnes recherchées pour le mois prochain.

Newcastle a également exprimé son intérêt pour Phillips. Et Burnley est un autre club qui fait un effort pour signer le défenseur central de Liverpool.

Phillips a fait sa marque à Liverpool au milieu de leur crise de blessures défensives la saison dernière. Mais il a été poussé vers le bas dans l’ordre hiérarchique de Klopp cette saison après le retour de Virgil van Dijk et Joel Matip.

La signature d’Ibrahima Konate a ajouté à la compétition pour les places dans la défense de Liverpool. Et le défenseur central a été ouvert dans son désir de passer à autre chose.

Phillips gelé

Phillips n’a pas encore joué en Premier League cette saison et n’a fait qu’un seul départ en Ligue des champions. C’était dans la victoire contre l’AC MIlan avec la qualification du Groupe B déjà assurée.

« Je veux jouer à des jeux. Cela a été difficile parce que la compétition pour entrer dans cette équipe est féroce », Phillips a déclaré à Sky Sports.

« Le manager et moi sommes d’accord pour dire que la meilleure chose pour moi est de jouer le plus de matchs possible. Je pense que vous avez vu l’année dernière que je me suis bien développé.

«Je vais voir ce qui se passe (en janvier) et partir de là. Je pense qu’en ce moment, il est peu probable que je joue beaucoup de matchs pour Liverpool. Donc, si une opportunité se présente où j’ai la chance de le faire ailleurs et que cela convient à tout le monde, c’est certainement quelque chose qui m’intéresse.

« Je serai prêt à jouer »

« J’ai eu l’exposition et l’expérience de la Premier League et de la Ligue des champions. Alors peut-être que ces situations où vous êtes nouveau et nerveux, je suis passé par cette phase.

« Je n’ai pas besoin de passer par ce processus si je vais ailleurs. Je serai tout de suite prêt à m’impliquer et à jouer.

Alors que Liverpool hésite à vendre des joueurs le mois prochain, le désir de Phillips de partir pourrait provoquer des frictions à Anfield.

Cependant, si une offre importante de transfert permanent était déposée, cela pourrait bien inciter Liverpool à vendre.

