Un homme de Long Island arrêté après avoir envoyé des dizaines de lettres menaçant la communauté LGBTQ de violence

Un homme de Long Island qui a passé des années à menacer la communauté LGBTQ d’attaques qui, selon lui, feraient ressembler le massacre du Pulse Nightclub de 2016 à « un gâteau » a été arrêté. Robert Fehring s’est rendu au FBI lundi après que le ministère de la Justice a descellé une plainte détaillant les lettres alarmantes qu’il a envoyées aux organisateurs LGBTQ, aux propriétaires d’entreprise et aux membres du conseil municipal entre 2013 et 2021. Fehring a été accusé d’avoir proféré des menaces par la poste américaine. et risque jusqu’à cinq ans de prison. Il a été libéré sous caution de 100 000 $ mais est confiné à son domicile et surveillé électroniquement.

L’homme de 74 ans de Bayport a pratiquement admis qu’il avait envoyé plus de 60 lettres référencées dans la plainte du ministère de la Justice, dont beaucoup ont été trouvées sous forme de brouillons lors d’une perquisition à son domicile. Cette recherche a également révélé une cache de munitions, des fusils de chasse chargés, des pistolets paralysants, une machette arborant le drapeau américain et les restes d’un oiseau mort emballés dans une enveloppe à envoyer à un avocat qui travaille pour le compte de clients LGBTQ. Sur cette enveloppe et les nombreuses autres qu’il a envoyées, Fehring a admis avoir utilisé un timbre avec le mot « confidentiel ! » dessus. Selon la plainte du ministère de la Justice, Fehring a affirmé que le tampon visait à garantir que la lettre parvenait à son destinataire et qu’elle était prise au sérieux.

Fehring a également admis qu’il n’aimait pas la communauté LGBTQ lors d’une interview le mois dernier avec des agents du FBI. Le directeur adjoint du FBI, Michael Driscoll, a qualifié les menaces de Fehring d’« épouvantables » et de « dangereuses » dans un communiqué de presse. Et, pour ceux qu’il menaçait, Fehring a détruit leur sentiment de sécurité. S’adressant à Newsday, le chef du réseau LGBT, David Kilmnick, a déclaré avoir reçu des dizaines de lettres remontant à 2014. L’une comprenait une couverture falsifiée de Newsday remplie de langage haineux et de photos qui auraient pu être prises par Fehring d’un événement de Long Island Pride. Kilmnick a fait installer des boutons de panique dans sa maison et dans les centres communautaires du réseau LGBT. « J’ai dû réfléchir à deux fois avant de sortir les poubelles ou de recevoir le courrier », a déclaré Kilmnick.

Les lettres citées par le ministère de la Justice contiennent des menaces terrifiantes contre lesquelles Fehring semblait prêt à agir étant donné la découverte d’armes à son domicile. Dans une lettre, Fehring exhorte la Chambre de commerce de Patchogue à avoir « une grande présence policière et de nombreuses ambulances disponibles » si elle continue d’organiser des événements favorables aux LGBT. Une autre lettre envoyée à un organisateur de la New York City Pride incluait la référence au tir du Pulse Nightclub et affirmait que Fehring avait mis en scène des « appareils radiocommandés » et une « puissance de feu visant » les participants et les spectateurs du défilé. La fusillade du Pulse Nightclub a fait au moins 49 morts et des dizaines de blessés. Il était considéré à l’époque comme la fusillade de masse la plus meurtrière du pays.

La présidente de la Chambre de Sayville, Eileen Tyznar, qui a reçu plusieurs lettres de Fehring, a déclaré que ce n’était pas seulement le contenu homophobe et haineux, mais la spécificité des menaces de Fehring qui l’alarmait. « Il serait extrêmement descriptif sur ce qu’il allait faire si nous continuions à accrocher des drapeaux de fierté, si nous continuions à avoir des défilés, et si nous le faisions à nouveau, ce qui se passerait ensuite », a déclaré Tyznar à Newsday. Bien que de nombreuses lettres de Fehring donnent l’impression qu’elles sont soutenues par un groupe, l’ancien professeur de lycée, directeur de groupe et entraîneur de piste semble agir seul.

Fehring a enseigné au lycée Bellport à Brookhaven dans les années 1970 et a ensuite été traduit en justice par un ancien élève qui a affirmé que Fehring avait agressé sexuellement un mineur pendant son séjour à l’école. L’affaire est toujours active.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.