Un homme de l’Oregon accusé du meurtre de Barry Washington Jr. pour avoir prétendument parlé à sa petite amie .

Un homme de l’Oregon a été arrêté jeudi après qu’un grand jury l’a inculpé de six chefs d’accusation dans la mort par balle d’un jeune de 22 ans Barry Washington, Jr. à l’extérieur d’une boîte de nuit.

Ian MacKenzie Cranston, 27 ans, a été accusé de meurtre au deuxième degré, d’homicide involontaire coupable au premier degré, d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, de voies de fait au premier degré et de deux chefs d’accusation d’utilisation illégale d’une arme mortelle.

Un homme a été arrêté après qu’un grand jury de l’Oregon l’a inculpé de six chefs d’accusation dans la mort par balle de Barry Washington, Jr., 22 ans (ci-dessus) devant une boîte de nuit le mois dernier. (Photo : GoFundMe.com)

La fusillade mortelle s’est produite le 19 septembre dans le centre-ville de Bend, une ville que l’Oregon Public Broadcasting décrit comme “où plus de 90 % des résidents sont blancs et où la violence armée dans le centre-ville est rare”.

Selon un rapport local, Washington a approché et complimenté la petite amie de Cranston. La rencontre s’est transformée en bagarre impliquant plusieurs personnes, a déclaré le procureur du comté de Deschutes John Hummel. Avant que les coups de feu mortels ne soient tirés, il y a eu des bousculades et des coups de poing.

Les procureurs ont déclaré qu’après l’arrêt des combats, il n’y avait eu que des cris, moment auquel Cranston a sorti une arme de sa ceinture et a tiré sur Washington. Hummel a clairement indiqué qu’il n’y avait “aucune justification” pour son utilisation de l’arme.

« La question que je dois trancher est de savoir si la décision de Cranston de tirer était motivée en partie par [Washington’s] course », a-t-il déclaré. “En fin de compte, cela se résume à ce qui était sa motivation au moment où il a commis le crime.”

Cranston n’a pas été accusé de crimes haineux.

La communauté de Bend a été indignée pour la première fois lorsque Cranston a été initialement accusé d’une seule accusation d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Moins de 24 heures plus tard, il a été libéré après avoir versé une caution. Cependant, les nouvelles accusations ont remis Cranston derrière les barreaux, cette fois en vertu d’un mandat de libération sous caution à la prison du comté de Deschutes.

«Notre pays a une histoire honteuse de dénigrement, de poursuites et de lynchage d’hommes noirs pour avoir parlé à des femmes blanches. Au cours de la semaine dernière, des centaines de personnes m’ont appelé et m’ont envoyé des e-mails pour me rappeler cette histoire », a déclaré Hummel lors d’une conférence de presse, selon OPB. “Il y a un calcul à faire avec la course qui doit se produire dans le centre de l’Oregon, et cela doit se produire maintenant.”

Bend est blanc à plus de 90 % et Washington était noir. Depuis sa mort, sa famille, ses amis et ses partisans ont participé à plusieurs veillées pour attirer l’attention sur son cas.

L’ami et colocataire de Washington, Max Petersen, l’a encouragé à déménager à Bend de la région de la baie, “C’était un nerd, il n’y a pas d’autre façon de le dire”, a-t-il déclaré à propos de son défunt ami. « Il aimait jouer à Pokémon. Il jouait à Nintendo tous les jours.

“Je lui ai dit que ce serait un environnement sûr ici”, a affirmé Peterson. “Mais, c’était évidemment un mensonge.”

