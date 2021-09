Un homme de Man City nomme une star qui peut reproduire Kane après l’inquiétude d’un transfert de clé

Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, admet qu’il aurait aimé que Harry Kane réalise un transfert record de Tottenham cet été.

City a tenté de conclure un accord pour l’international anglais au cours des derniers mois, mais il est resté sur place. C’est parce que le président des Spurs, Daniel Levy, aurait exigé 160 millions de livres sterling pour son homme vedette. Kane a depuis renoué des liens avec ses coéquipiers et a parlé de ses vrais sentiments pendant la saga des transferts.

En plus de ce qui aurait été des frais de transfert record britanniques, City a déjà dépensé 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish.

L’international anglais de Kane a connu un début de carrière passionnant à City, marquant un but et une passe décisive lors de ses trois premiers matchs de Premier League.

Alors que Rodri a admis que Kane aurait ajouté une autre couche de puissance de feu éprouvée, il a insisté sur le fait que Ferran Torres est un joueur qui peut reproduire l’impact de l’attaquant.

“Un joueur de la stature de Kane aide beaucoup, mais nous avons une équipe qui a pu remporter la Premiership, ce qui ressemble presque à une Ligue des champions interne, et vous n’avez pas à changer grand-chose”, a déclaré l’Espagnol à El Pais.

« La chose la plus précieuse est le but car il y a très peu de joueurs qui peuvent marquer plus de 20 buts, mais cela ne garantit rien non plus.

« Nous avons d’autres joueurs comme Ferran, par exemple, pour jouer là-bas. En tant que milieu de terrain, j’aime le voir là-bas parce qu’il crée beaucoup d’espace pour vous, et il ne vient pas seulement pour vous faire face.

“En plus, une touche finale et une capacité à marquer des buts.”

Comme Grealish, Torres a connu un bon début de campagne. Il a marqué deux buts et aidé un autre à la victoire 5-0 du week-end dernier sur Arsenal.

Kane dit que Tottenham a bonne conscience

“Non, je ne pense pas”, a répondu Kane à la question de talkSPORT s’il était inquiet, sa réputation pourrait être ternie par la saga des transferts de cet été.

“Toute personne impliquée dans l’industrie du football connaît les tenants et les aboutissants et j’étais calme avec la situation. C’était entre moi et le club. Lorsque vous connaissez la vérité et que vous savez ce qui se passe, votre conscience est claire.

« J’ai eu des hauts et des bas et je connais beaucoup de gens qui savent que je suis un athlète professionnel et qui consacrent ma vie à ce jeu. Mon objectif pour l’avenir est de gagner de l’argenterie à Tottenham et cette année n’est pas différente.

« Nous avons brillamment débuté en Premier League avec trois victoires et nous avons un nouveau manager. C’est mon objectif. Nous voulons gagner autant de matchs que possible et obtenir ce trophée que j’ai voulu toute ma carrière.

