Un homme de Man Utd se débat, mais le nouveau garçon de Southampton brille

Anthony Martial a eu du mal à avoir un impact pour Manchester United, mais Valentino Livramento a brillé pour Southampton lors du match nul 1-1 à St Mary’s.

Malgré un début de match médiocre et bancal, c’est Southampton qui prenait l’avantage après 30 minutes. Le tir de Che Adams a dévié Fred, qui a ensuite été crédité d’un but contre son camp.

United est revenu de l’arrière pour gagner à plusieurs reprises la saison dernière et ils ont égalisé grâce à Mason Greenwood, dont le tir a traversé deux séries de jambes et a été fourni par Paul Pogba, qui a de nouveau joué après ses quatre passes décisives contre Leeds.

Cependant, les Diables Rouges n’ont pas pu trouver de vainqueur, avec Southampton s’y remettre après avoir montré des signes de fatigue. Pourtant, les hôtes n’ont pas pu trouver leur but gagnant et le butin a été partagé.

Southampton

Alex McCarthy : Première mi-temps impressionnante, marquant deux corners et sauvant une tête de Matic sur corner. N’a pas pu faire grand-chose pour l’égalisation de Greenwood après avoir traversé les jambes de Salisu en cours de route, mais a continué à faire de bons arrêts, notamment sur une puissante tête de Fernandes. 7/10.

Valentino Livramento : Ouverture fantastique 45 minutes, tant en attaque qu’en défense. Intercepté le ballon à plusieurs reprises tout en faisant irruption sur le terrain et en retenant Fernandes pour livrer un centre taquin. A commencé la seconde mi-temps de la même manière, avec un tir décent. Dans l’ensemble, une solide démonstration lors de sa première apparition à St Mary’s. 7/10.

Jack Stephens : Malgré le début chancelant de Southampton, il a connu une solide première mi-temps. A nettoyé un centre de Fernandes et a récupéré le ballon assez contre le milieu de terrain dans la préparation du but. 5/dix.

Mohammed Salsu : A sauvé une tête de Martial hors de la ligne avant de nier Pogba avec sa jambe, mais était coupable d’avoir donné le ballon avant la pause. 5/10.

Romain Perraud : Pas le meilleur début ou fin de première mi-temps, concédant des fautes à deux reprises, y compris juste à l’extérieur de sa propre surface. Cependant, il a récupéré le ballon à plusieurs reprises.6/10.

Théo Walcott : Largement silencieux en première mi-temps, est entré dans la surface à plusieurs reprises mais son meilleur effort – un tir vers le premier poteau – a forcé un simple arrêt de De Gea. 4/10.

Oriel Romeu : Quelques belles touches et passes en première mi-temps et ont fait avancer les choses en deuxième mi-temps. 5/10.

James Ward-Prowse : A eu son mot à dire avec les corners et les coups francs en première mi-temps, mais pas beaucoup d’influence du jeu ouvert. Il a bien appuyé en seconde période et aurait dû faire mieux avec un autre coup franc. 6/10.

Moussa Djenépo : Très impressionnant dans l’ouverture 45, un coup de balle inutile qui s’est soldé par un corner de côté. Vif et habile à l’avant, opérant beaucoup en bas à gauche. Cependant, son interaction au milieu était vitale pour le premier but. A réservé après 51 minutes pour une faute sur Fred. 7/10.

Che Adams : Rôle tranquille pendant la majeure partie de la première mi-temps, malgré un bon pressing. Pourtant, il a produit le moment clé de la première mi-temps, son tir déviant Fred pour 1-0. A joué une belle passe dans Armstrong pour donner une chance à l’attaquant. 7/10.

Adam Armstrong : Bon pressing aux côtés d’Adams. A eu un tir de curling qui est passé à côté du poteau droit et s’est bien lié avec Djenepo et Adams pour le but. En seconde période, il a failli marquer d’un tir fantastique qui a été repoussé par De Gea. 6/10.

Suppléants :

Jan Bednarek (pour Walcott, 46 ans) : Était au cœur de la pression presque constante de United, mais a aidé à rétablir son équipe dans le match. 5/10.

Ibrahima Diallo (pour Djenepo, 70 ans) : Ajout d’une nouvelle netteté à Southampton lors de son entrée en seconde période alors qu’ils faisaient pression pour un vainqueur. 5/10.

Kyle Walker-Peters (pour Perraud, 79) : A aidé l’attaque de Southampton dans les 10 dernières minutes. 5/10.

Homme Utd

David de Géa : United a dominé pendant la majeure partie de la première mi-temps et aurait dû marquer, donc De Gea n’avait pas grand-chose à faire. Il a eu peu de chance avec le tir dévié pour le premier match, cependant. Il était toujours impliqué dans la seconde mi-temps, battant un puissant tir d’Armstrong avec un bon arrêt. Cependant, il aurait pu conserver un effort plus tard, optant plutôt pour un coup de poing clair. 7/10.

Aaron Wan-Bissaka : J’ai beaucoup apprécié le ballon en première mi-temps, mais je n’en ai pas fait grand-chose. Était plus clinique en seconde période, y compris une première balle dans Fernandes pour une bonne tête. 5/10.

Victor Lindelof : Quelques dégagements défensifs solides en première mi-temps, mais aurait dû mettre la tête sur un coup franc de United dès le début. 5/10.

Harry Maguire : Quelques touches lourdes au début et se sont fait faire pivoter par Adams avant que l’attaquant ne réussisse son tir au but. Portée de dépassement impressionnante. En seconde période, il a été surpris en train de traîner sur le ballon qui a laissé Southampton entrer et il a ensuite été réservé pour un défi de carton jaune stonewall contre Adams, qui s’échappait. 5/10.

Luke Shaw : Vif comme toujours à l’avant, y compris sa marque de fabrique à l’intérieur de l’arrière gauche. 6/10.

Fred : Finalement crédité d’un but contre son camp après avoir dévié le tir d’Adams et avoir fait quelques passes lâches. Cependant, sa passe s’est améliorée en deuxième mi-temps et il a attrapé Greenwood pour une tête manquée. 5/10.

Nemanja Matic : De belles contributions pour récupérer le ballon. A eu une tête décente sur corner en fin de première mi-temps. 6/10.

Mason Greenwood : Enthousiasme impressionnant pour l’avenir, mais n’a pas eu d’occasions nettes. Ce n’est pas sa meilleure frappe, mais son premier effort est passé par les jambes de Salisu et McCarthy pour égaliser. 8/10.

Bruno Fernandes : Super coup franc après sept minutes, mais il a fini par manquer à tout le monde. Quelques passes mignonnes jouées, y compris à Pogba. Bonne défense, y compris en décochant un coup franc qu’il a donné. Excellent jeu de liaison avec Pogba pour établir le but de Greenwood. 8/10.

Paul Pogba : A reporté la forme du week-end dernier à ce week-end, avec de belles touches et passes, y compris un effort avec l’extérieur de sa botte pour frapper Martial. Tête au-dessus de la barre d’un coup franc après 13 minutes. Mouvement soyeux à l’intérieur de la surface et un beau une-deux avec Fernandes pour préparer Greenwood, sa cinquième passe décisive en deux matchs. Réservé dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps pour un défi téméraire. 8/dix.

Antoine Martial : Largement inefficace en première mi-temps, offrant peu d’avance sur la gauche. Décollé après 59 minutes pour Sancho. Cependant, il retrouve toujours la forme après une longue blessure au genou. 4/10.

Suppléants :

Jadon Sancho (pour Martial, 59): N’a pas eu trop d’influence alors que Southampton a pressé en seconde période. En effet, l’équipe adverse a perdu son étincelle. 5/10.

Scott McTominay (pour Fred, 75 ans): A joué son rôle habituel au milieu de terrain et a pressé les rangs de Southampton tard. 5/10.

Jesse Lingard (pour Matic, 86 ans) : A joué quelques passes mais n’a jamais vraiment eu le temps de marquer sa marque. 5/10.