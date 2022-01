Un homme de New York se brise le cou en sautant un tourniquet et décède : rapport

Un homme du Queens, New York, est décédé dimanche après que la police a déclaré qu’il avait tenté de sauter un tourniquet et s’était cogné la tête contre le sol, selon un rapport.

Le New York Post a rapporté que l’incident s’est produit à la station Forest Hills-71st Avenue vers 6h45. Un responsable de la police a déclaré au journal que l’homme de 28 ans tentait d’échapper au tarif et s’est cassé le cou.

DOSSIER : Une bande est placée sur un tourniquet de métro alors que les travailleurs ferment le système de métro de la ville de New York, le plus grand système de transport public du pays. (Photo de Spencer Platt/.) (Spencer Platt/.)

Il a été retrouvé inconscient par des agents et déclaré mort sur les lieux, selon NBC New York.

DOSSIER: Les tourniquets sont vides de navetteurs à la station de métro Bowling Green le matin à New York. Photographe : Sarah Blesener/Bloomberg via . (Sarah Blesener/Bloomberg via .)

Les autorités ont déclaré qu’une vidéo montrait l’homme tentant de sauter le tourniquet.

En 2018, la sanction pour avoir sauté un tourniquet est une citation civile, semblable à une contravention, l’accusé peut soit payer une amende de 100 $, soit contester l’affaire devant le Transit Adjudication Bureau. En 2017, sur 33 000 sauteurs de tourniquets à Manhattan, 25 000 ont été convoqués et 8 000 ont été arrêtés.

