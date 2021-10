Un homme de New York vole deux sacs polochons d’électronique et de la nourriture à Target: NYPD

Un voleur a laissé sa marque sur une cible de Manhattan dimanche matin – glissant deux sacs polochons d’objets tout en montrant un cutter aux agents de sécurité, ont déclaré des flics.

Le dernier exemple de la vague de vols à l’étalage de la ville a commencé à 11 heures du matin au Target sur la deuxième avenue à Kips Bay.

L’escroc a arraché des appareils électroniques, des articles de pharmacie et de la nourriture, fourrant les marchandises volées dans une paire de sacs polochons, a déclaré une porte-parole du NYPD.

ALBANY POLS, NYPD ordonnent aux flics de ne rien faire alors que les toxicomanes tirent

« Il a montré un cutter à la sécurité puis s’est enfui », a-t-elle ajouté.

Il n’y a pas eu de blessés immédiats.

La police pourchassait l’homme, décrit comme dans la cinquantaine.

Le vol à grande surface intervient au milieu d’une vague de vols à l’étalage à travers la Grosse Pomme qui a laissé les étagères nues dans des magasins comme CVS, Walgreens et Rite-Aid.

Au 12 septembre, la ville avait enregistré 26 385 plaintes pour vol dans le commerce de détail – le plus grand nombre jamais enregistré depuis 1995, a rapporté The Post plus tôt ce mois-ci. Il s’agit d’un pic de 32% par rapport à l’année dernière (20 024) et de 38% par rapport à 2014 (19 166).

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le leader du maire Eric Adams a déclaré jeudi que s’il était élu, il ferait savoir aux flics le premier jour que son administration « ne restera pas les bras croisés » au milieu de la vague de vols.

« Et je vais leur faire savoir que nous ne restons pas assis à regarder les gens entrer dans Duane Reades et d’autres magasins et à attraper des sacs à ordures pleins de fournitures », a-t-il déclaré. « Et les VTT qui roulent sur nos routes. »