Un homme de New York vole une femme sous la menace d’un couteau, est libéré sans caution, vole une autre femme quelques heures plus tard: police

Un homme de la ville de New York a été arrêté pour avoir prétendument volé une femme à la pointe d’un couteau dans le métro le 22 novembre, a été libéré quelques heures plus tard sans caution, puis a volé l’iPhone d’une autre femme dans le métro le lendemain matin, ont déclaré des responsables.

Augustin Garcia, 63 ans, fait face à des accusations de petit larcin, de grand larcin, de vol qualifié, de menace, de possession criminelle d’une arme et d’intrusion criminelle. Il aurait volé le sac à main d’une femme dans l’après-midi du 22 novembre et aurait couru dans un train, puis « a montré un couteau et lui a dit de rester en arrière » lorsqu’elle l’a poursuivi, selon une plainte pénale.

Après son arrestation, les procureurs ont demandé une caution en espèces de 15 000 $ ou une caution de 45 000 $, mais le juge James Clynes l’a laissé partir en liberté surveillée juste après minuit le 23 novembre, a déclaré à Fox News le bureau du procureur du district de Manhattan.

Les procureurs ont demandé qu’Augustin Garcia soit détenu sous caution de 15 000 $ après son arrestation pour vol la semaine dernière, mais il a été libéré sans caution et a été arrêté pour vol quelques heures plus tard. (NYPD)

Garcia a de nouveau été arrêté environ sept heures plus tard pour avoir prétendument volé la deuxième victime et les procureurs ont porté la demande à une caution en espèces de 20 000 $ ou à une caution de 60 000 $, mais la juge Valentina Morales lui a ordonné de subir une évaluation de sa santé mentale.

Jose Garcia, le frère d’Augustin, a déclaré au New York Post, qui a initialement signalé la vague de crimes, que son frère était « acéré comme une belette » et travaillait comme superviseur dans une entreprise de soudage, mais qu’il a été diagnostiqué schizophrène il y a environ 35 ans. et n’a jamais obtenu l’aide dont il a besoin.

« Mon frère est un malade », a déclaré José au journal. « Quand il va à l’hôpital et y est interné, parfois pendant un mois ou deux, il arrive parfois qu’il ne reçoive pas complètement le traitement, et ils le libèrent. Et une fois qu’ils le libèrent, le problème revient. »

La veille du premier braquage, Augustin a également été arrêté pour avoir prétendument volé un pack de 12 bières dans une bodega du Bronx, selon le Post.

Après l’une des arrestations, il se serait vanté auprès des flics qu’il savait qu’il serait libéré.

« Je sais que je sors », a déclaré Garcia aux agents du poste de la cinquième circonscription, selon le Post. « Je n’ai pas de dossier. »

Un avocat répertorié dans les documents judiciaires d’Agustin Garcia n’a pas pu être joint pour commenter lundi.