Un homme de New York vole une voiture avec une femme endormie à l’intérieur et l’abuse sexuellement

Un homme a volé une voiture en marche avec une femme endormie à l’intérieur et l’a conduite à un endroit où il l’a agressée sexuellement, ont déclaré des flics samedi.

Une vidéo publiée par le NYPD montre le fluage semblant passer près de la voiture le 7 novembre vers 4 heures du matin, puis s’arrêter sur ses traces et planer près du véhicule alors qu’il réalisait apparemment que la victime était seule.

Il monte ensuite sur le siège du conducteur et s’éloigne, montre la vidéo.

Un homme de 26 ans avait laissé sa voiture garée et courait devant le 315 Wyckoff Ave. à Brooklyn tandis que sa petite amie de 27 ans dormait sur le siège passager, a annoncé la police.

L’homme qui a pris la voiture en marche a ensuite garé le véhicule près de la rue Suydam et de l’avenue Onderdonk, où il a embrassé la femme pendant qu’elle dormait et a mis sa main sur le devant de son pantalon, ont déclaré des flics. La femme s’est réveillée terrifiée et a crié une fois qu’elle a réalisé que l’homme n’était pas son petit ami, selon la police.

Le suspect, décrit comme un homme hispanique de 35 à 40 ans, est sorti de la voiture et s’est enfui à pied dans une direction inconnue, ont indiqué les flics.

Le NYPD a demandé de l’aide pour identifier le suspect et a publié des photos et des vidéos de lui, y compris la vidéo de lui montant dans le véhicule et semblant boire une bière dans un bar.

Toute personne ayant des informations concernant cet incident est priée d’appeler la ligne d’assistance au crime de NYPD au 1-800-577-TIPS.