Un homme de Newcastle en colère contre un journaliste de Sky Sports à propos de la revendication sauvage de Joelinton après le tirage au sort de Man Utd

Sean Longstaff a lancé une défense passionnée de son coéquipier de Newcastle Joelinton après un manque apparent de respect de l’intervieweur de Sky Sports Patrick Davidson.

Les Magpies ont fait match nul 1-1 contre Manchester United à St James’ Park mardi soir et n’ont pas eu la chance de remporter la victoire. En effet, ils ont dominé le jeu pendant de longues périodes, mais ont rencontré David De Gea et une barrière en forme qui leur a refusé les trois points.

En effet, un homme à briller pendant le match était Joelinton. Ayant été nommé homme du match de Sky Sports, il a également été l’un des trois joueurs à marquer 8/10 dans nos notes de joueurs aussi.

Le Brésilien a regardé un nouveau joueur depuis qu’Eddie Howe a pris les commandes. Passant d’une position offensive au milieu de terrain, il était au cœur de tout ce que Newcastle a fait de bien.

En effet, après le match qui a incité Davidson, lorsqu’il s’adressait à Joelinton, à ouvrir son questionnement par : « Je ne savais pas que tu étais si bon ».

Cela a vu le Brésilien ignorer la question avec une réponse honnête, en disant: «C’est une nouvelle position pour moi. J’essaie de tout donner pour l’équipe. Malchanceux avec le résultat mais nous pouvons être fiers du jeu et nous continuons à jouer. Ce fut un match difficile mais nous prenons le positif.

«Je comprends ce que le manager me demande sur le terrain.

« Certains jours, les choses n’arrivent pas, mais aujourd’hui j’ai essayé de travailler et j’espère continuer et faire du bon travail et j’espère que nous pourrons gagner le match et améliorer cette situation. »

La question a également attiré les critiques de la base de fans de Newcastle, beaucoup se rendant sur les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation.

Et clairement, son coéquipier de Newcastle Longstaff était l’un d’entre eux avec une défense sans réserve de l’homme de 40 millions de livres sterling.

« Pour être honnête, si vous demandez à quelqu’un dans le vestiaire, nous savons qu’il est si bon, peu importe ce que disent les gens de l’extérieur », a-t-il déclaré à propos de Joelinton.

« Le manque de respect qu’il reçoit est une honte. Chaque jour à l’entraînement, il est le meilleur joueur et si vous le faites entrer dans votre équipe à l’entraînement, vous êtes en pleine effervescence car vous gagnerez toujours.

« Depuis que le manager est arrivé, il a montré ce qu’il était à l’entraînement. Tout le monde au club le note si bien.

« La forme de bruit à l’extérieur est tellement irrespectueuse et si vous le regardez suffisamment, vous voyez à quel point il est bon. Je suis tellement heureux pour lui et fier de lui.

Howe fait l’éloge de l’affichage de Joelinton

Howe a également reçu des éloges de Joelinton après le match.

Le patron de Newcastle a également révélé sa pensée derrière le fait de jouer le Brésilien dans son nouveau rôle plus profond.

« Lorsque nous sommes arrivés au départ, nous pensions que Joelinton jouerait le numéro 10, un deuxième attaquant », a-t-il expliqué.

«Nous sommes descendus à 10 hommes contre Norwich et nous l’avons remanié et joué comme un huit et il a été brillant défensivement.

« Il a une compréhension tactique. A partir de là, j’ai pensé qu’il avait des capacités techniques.

« Vous avez vu ce soir qu’il a été brillant défensivement. Son rythme de travail et la quantité de terrain qu’il couvre est incroyable. C’est un vrai joueur d’équipe. Une telle capacité aussi. Il ne peut que s’améliorer.

