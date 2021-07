Un homme de Srinagar, arrêté en 2010 sur des accusations de l’UAPA, acquitté après avoir passé 11 ans dans la prison du Gujarat

La défense avait déclaré qu’Ahmad faisait partie de la fondation. Ahmad a été arrêté le 13 mars 2010 et a été libéré à la fin du mois dernier.

Un informaticien de Srinagar qui est venu au Gujarat pour suivre une formation en soins de santé et a été arrêté par la police du Gujarat pour des accusations de terrorisme a été acquitté par un tribunal de Vadodara, l’accusation n’ayant pas prouvé les accusations. Bashir Ahmad Baba, qui a passé 11 ans en prison sur des accusations en vertu de la stricte UAPA, est arrivé chez lui à Rainawari, Srinagar, le 23 juin.

L’ATS du Gujarat avait arrêté Ahmad et l’avait accusé d’avoir mené une reconnaissance pour établir un réseau terroriste dans l’État et pour recruter des jeunes musulmans en colère contre les émeutes de 2002 contre le Hizbul Mujahideen. L’ATS avait allégué qu’Ahmad était en contact avec le chef du Hizbul Syed Salahuddin et un certain Bilal Ahmed Shera par téléphone et par e-mail.

Cependant, comme ils n’ont pas réussi à prouver les accusations, le tribunal a confirmé l’argument de la défense selon lequel Ahmad était venu au Gujarat pour assister à un camp de formation de quatre jours sur les soins post-cancer dans le but de fournir de tels services aux patients de la vallée par le biais de la Fondation Kimaya. . La défense avait déclaré qu’Ahmad faisait partie de la fondation. Ahmad a été arrêté le 13 mars 2010 et a été libéré à la fin du mois dernier.

Dans son verdict, le tribunal a déclaré que l’accusation selon laquelle Ahmad avait reçu une aide financière afin de mettre en place un réseau terroriste au Gujarat n’avait pas été prouvée et que l’accusation n’avait également présenté aucune preuve pour prouver qu’il avait reçu des avantages présumés ou mis en place un module terroriste. .

S’adressant à The Indian Express par téléphone depuis Srinagar, Ahmad a déclaré qu’il était parti pour le Gujarat, s’attendant à être de retour chez lui après 15 jours. Il devait revenir sur un billet pré-réservé daté du 28 février 2010. Cependant, il a été récupéré par l’ATS qui l’a fait défiler devant les caméras de télévision le qualifiant de militant de Hizbul.

Ahmad a déclaré qu’il savait qu’il était innocent et qu’il n’avait jamais perdu espoir. « Je savais que je serais libéré honorablement un jour », a déclaré Ahmad, qui a obtenu sa maîtrise en politique et en administration publique.

