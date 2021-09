Un homme de Tottenham a besoin d’un travail sérieux après des statistiques alarmantes en milieu de semaine, selon un expert

Comme de nombreux films à l’ère de COVID-19, Dune tente d’être un monstre au box-office, en particulier à l’étranger. Avec la sortie simultanée du film sur HBO Max et en salles, les chiffres nationaux sont quelque peu difficiles à prévoir. Cependant, le premier succès du film à l’étranger est encourageant et Jason Momoa a pris […] More