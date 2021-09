Un homme de Tottenham a carrément dit qu’il avait l’air inutile

in

Le défenseur de Tottenham et de la Colombie Davinson Sanchez ne devrait pas être à proximité de l’équipe nationale de son pays, selon leur ancien entraîneur.

Le joueur de 25 ans a fait ses débuts pour la nation sud-américaine en novembre 2016. Cela s’est produit alors qu’il était à l’Ajax et il a par conséquent attiré l’intérêt des Spurs à l’été 2017. Depuis ses débuts internationaux, cependant, il est allé à effectuer 34 autres sorties, y compris lors de la Coupe du monde 2018.

Il a également joué dans deux tournois de la Copa America et joue donc un rôle de premier plan pour son pays.

Mais Sanchez s’entraîne actuellement en Croatie et a raté Défaite de Tottenham face à Crystal Palace Samedi. Il y est allé en quarantaine après avoir participé à la trêve internationale, contre la volonté de son club.

En effet, les Spurs lui infligeraient une amende ainsi que le duo argentin Giovani Lo Celso et Cristian Romero, qui ont également voyagé.

Sanchez, cependant, n’a pas connu ses meilleures performances en Colombie lors des matchs nuls 1-1 avec la Bolivie et le Paraguay. Selon l’ancien sélectionneur colombien Luis Pinto, il ne devrait pas faire partie de l’équipe nationale.

“Il y a quatre ans, j’ai dit à mon fils, qui aime le football, que Davinson n’était pas un défenseur central de l’équipe nationale de Colombie”, a déclaré Pinto à ESPN F90 (via Marca).

“Avec tout le respect que Davinson mérite, c’est un homme sain, correct, travailleur et tout, mais il n’a pas le talent, le temps de jeu, tous ces détails dont un défenseur central a besoin.

“Le temps de jeu, la gestion de l’intention de jeu, la gestion des arrières, les pannes défensives, l’impact du choc que parfois vous ne pouvez pas être aussi agressif.”

Au niveau du club, Sanchez a fait 152 apparitions pour Tottenham. Malgré trois bonnes saisons, il n’a fait que 18 sorties en Premier League la saison dernière.

La spéculation montée pendant la fenêtre de transfert d’été qui il pourrait chercher à partir. Cependant, il a commencé les trois matches de championnat cette saison avant la pause internationale.

Néanmoins, Pinto a poursuivi en citant d’autres raisons pour lesquelles il a des inquiétudes pour Sanchez.

Inquiétude pour Davinson Sanchez de Tottenham

“Davinson est un être humain extraordinaire, comme les gars me l’ont dit”, a ajouté Pinto.

«Mais il lui manque cette gestion lente et équilibrée du jeu, sachant correspondre à la ligne de quatre.

« J’ai dit que la ligne des quatre est un système collectif – ce n’est pas une action individuelle.

«C’est un système à quatre et avec des milieux de terrain de six ou huit joueurs. Et Davinson n’a pas cette combinaison, cette compréhension collective.

