Un homme de Tottenham en disgrâce présenté avec le prochain club après le transfert de Watford

Niantic a annoncé qu’Oshawott serait le prochain Pokémon de la Journée communautaire. Pokémon Go les joueurs trouveront la mignonne petite créature apparaissant partout le dimanche 19 septembre. Les choses débuteront à 11h, heure locale, et se poursuivront jusqu’à 17h. Pendant ce temps, la loutre apparaîtra plus fréquemment et sera attirée par les modules Rainy Lure. […] More