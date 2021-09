Un homme de Tottenham réagit à la performance des Spurs de 12 millions de livres sterling vendus

in

Ryan Mason a déclaré à son ancien coéquipier de Tottenham, Andros Townsend, sur Instagram “vous volez” après avoir marqué un autre but pour Everton samedi.

Cinq ans après avoir quitté Tottenham pour 12 millions de livres sterling (BBC Sport), Townsend a été acheté sur un transfert gratuit par Everton cet été.

Et le joueur de 30 ans fait plus que prouver sa valeur car, en huit matchs toutes compétitions confondues, il a marqué quatre buts et fourni trois passes décisives.

Cela comprenait un but sur penalty samedi, lorsque les Toffees ont battu Norwich City 2-0 à Goodison Park.

Lorsque Townsend a publié sa réaction à la victoire sur Instagram, il a reçu de nombreux éloges de la part des joueurs passés et actuels.

L’entraîneur de Tottenham, Mason, a simplement écrit: “Vous volez.” ce à quoi l’ailier a répondu: “Bon copain de pré-saison.”

Alors que Ben Godfrey a qualifié Townsend et Demarai Gray de « quelque duo », alors que l’équipe de Rafa Benitez se trouve juste à l’extérieur des places de la Ligue des champions après six matchs.

Étant donné que Townsend était un transfert gratuit, cela soulève la question de savoir pourquoi plus de clubs ne cherchaient pas à le faire venir cet été.

Il n’y aurait eu aucun frais de transfert attaché à sa signature, et il aurait apporté une vaste expérience à la table.

À la fois de la Premier League et sur la scène internationale avec l’Angleterre.

Mais les performances de Townsend ne surprendront pas les fans des Spurs car ils l’auraient vu percer leurs rangs et travailler sa magie pendant son séjour dans le nord de Londres.

