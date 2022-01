Un homme de Tottenham résume la calamité alors que Chelsea contrôle la demi-finale aller de la Coupe Carabao – Notes des joueurs

Chelsea a profité des erreurs de Tottenham – en particulier de Japhet Tanganga – pour prendre une avance de 2-0 lors du match aller de sa demi-finale de la Coupe Carabao à Stamford Bridge.

Chelsea a dominé une première mi-temps au cours de laquelle Tottenham n’a enregistré aucun tir. Les hôtes ont pris l’avantage après seulement cinq minutes, en punissant Tottenham pour sa négligence à l’arrière. Kai Havertz a assuré l’arrivée à bout portant.

Un deuxième but est venu pour les Blues, une fois de plus de la part des Spurs, lorsqu’un dégagement de la tête raté de Japhet Tanganga a ricoché sur Ben Davies et dans leurs propres filets.

Chelsea a gardé le contrôle en seconde période, mais n’a pas pu renforcer son avance.

Pourtant, ils ont un avantage utile avant le match retour de la semaine prochaine alors qu’ils visent à atteindre la finale.

Chelsea

Képa Arrizabalaga : Il a eu très peu à faire en première mi-temps et n’a pas été beaucoup testé après la pause non plus. 6

César Azpilicueta : A travaillé dur pour couvrir beaucoup de terrain à l’avant malgré ses débuts en tant que défenseur central du côté droit. A fait preuve d’une bonne conscience défensive pour contrecarrer la première occasion de Tottenham en seconde période avec une intervention de la tête. 8

Antonio Rudiger : J’ai vu beaucoup de balle dans le jeu de construction, en cherchant toujours le contrôle. Confortable au milieu du dos trois. 8

Malang Sarr : Faisant une apparition rare, a fait preuve d’un certain sang-froid en première mi-temps avant d’encaisser quelques fautes après la pause. sept

Marcos Alonso : A senti l’opportunité de récupérer le ballon en inscrivant le premier but. Après cela, cependant, il a parfois eu du mal à utiliser le ballon avant la fermeture de l’espace. 6

Jorginho : Pivot de la façon dont Chelsea a dominé la possession, a sélectionné de nombreuses passes pour exploiter différents espaces de manière énergique. 8

Saul Niguez : A mis le ballon sur une quantité décente, même s’il a laissé son partenaire de milieu de terrain dicter davantage le jeu. Une sortie utile pour un joueur sous-utilisé. sept

Hakim Ziyech : Faites des croix invitantes ou dérivez fréquemment dans le champ, en utilisant un centre de gravité bas. Il a également fait ses devoirs défensifs en tant qu’arrière droit, mais était dans l’ensemble une force créative. 8

Kai Havertz : A fait preuve de sang-froid pour marquer le premier but du match et a essayé d’influencer davantage les choses, mais un problème physique l’a rattrapé à la mi-temps. 6

Monture de maçon : Ne pouvait pas tout à fait s’installer dans les échanges d’ouverture, se trompant sur un coup franc et ayant un tir bloqué. Devenu un peu plus influent au fur et à mesure que le jeu progressait. 6

Romelu Lukaku : Restauré dans la formation de départ après s’excuser pour une récente interview controversée, a tenté de créer un impact instantané mais a égaré une passe lors de la première attaque du match. Il était une figure périphérique par la suite, dirigeant une occasion décente à la fin de la mi-temps. A eu plus d’occasions en seconde période. 5

Suppléants :

Timo Werner (à la place de Havertz, à la mi-temps) : Introduit plus d’énergie à l’attaque de Chelsea, souvent en partant de la gauche. 6

Mateo Kovacic (allumé pour le Mont, 73 min) : N/A

Ruben Loftus-Cheek (pour Saul, 73 ans): N/A

Christian Pulisic (pour Ziyech, 79): N/A

Tottenham

Hugo Lloris : Je n’ai rien pu faire sur le deuxième but en particulier, mais n’a pas fait trop d’interventions dans l’ensemble. 6

Japhet Tanganga : Attrapé pour le premier but en donnant le ballon avec une passe faible, puis en se faisant battre par Havertz. Ensuite, il a dirigé le ballon contre Davies pour le deuxième but pour couronner une journée difficile. 4

Davinson Sanchez : A inutilement donné le coup franc qui a mené au deuxième but de Chelsea. A fait quelques défis mais a fait preuve d’un manque de cohérence. 5

Ben Davies : Il ne pouvait pas faire grand-chose pour son propre objectif. Est allé plus loin après la pause alors que Tottenham est passé à quatre en arrière. 5

Emerson Royal : Faible lors de la réception du ballon de Tanganga dans la préparation du premier but de Chelsea. N’offrait pas grand-chose pour l’avenir non plus, à part quelques croisements occasionnels. 4

Pierre-Emile Hojbjerg : N’a pas toujours bien entretenu le ballon et a parfois laissé le milieu de terrain des Spurs se faire déborder. 5

Olivier Skipp : J’ai essayé de trouver des avenues de passage, mais n’était parfois pas à la hauteur de l’intensité de l’action. 5

Matt Doherty : Jouant au poste d’ailier gauche, le territoire n’a pas toujours été confortable pour lui et il a été expulsé à la mi-temps. 5

Lucas Moura : J’ai essayé de faire avancer Tottenham lors de la transition, mais j’ai trouvé quelques frustrations. Semblait le plus susceptible de créer pour eux. 6

Harry Kane : Souvent ligué par des joueurs de l’opposition, Kane a été évincé dès le début. J’ai vu un peu plus d’action en seconde période, mais ce fut une soirée frustrante dans l’ensemble. 5

Fils Heung-min : Il n’avait pas beaucoup d’espace pour travailler alors qu’il essayait de dribbler et de créer sans succès. 5

Suppléants :

Tanguy Ndombele (à la place de Doherty, mi-temps) : Son introduction a provoqué un changement de formation. Son premier impact a été minime, avec un effort sauvagement hors cible. 5

Harry Winks (activé pour Skipp, 73 ans) : N/A

Giovani Lo Celso (pour Son, 79 ans): N/A

Bryan Gil (pour Moura, 80 ans): N/A

