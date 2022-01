Un homme de Valence en prison pour avoir enfreint l’ordonnance de non-communication et agressé son partenaire

01/03/2022 à 10:47 CET

.

Un homme de 32 ans est entré en prison après briser l’ordonnance de non-communication de votre partenaire et l’attaquer avec plusieurs coups de poing menaçant de la tuer au domicile de la victime à Valence et en présence de son bébé d’un an.

Les événements se sont produits ce samedi, à sept heures du matin, au domicile de la femme, dans le quartier Marítim, lorsque l’homme a jeté une brique contre une fenêtre de la maison puis y a accédé en brisant le cadre de la porte d’entrée, comme l’a rapporté la police lundi.

Des agents de la police nationale et de la police locale se sont rendus au domicile lorsqu’ils ont été prévenus par la victime et, une fois sur place, ils ont entendu des cris venant de la maison et ils ont observé une femme très nerveuse qui descendait vers le portail Il a expliqué que son partenaire était venu dans son immeuble quelques instants auparavant.

L’homme avait accédé à l’adresse et avait donné plusieurs coups de poing au visage de la femme, menaçant de la tuer, en présence de leur fille d’un an.

Les policiers ils ont localisé l’homme dans la maison, très contrarié et avec le bébé dans ses bras. Une fois le mineur sauvé, il a été arrêté en tant qu’auteur présumé des crimes de mauvais traitements dans l’environnement familial et de violation de l’ordonnance de non-communication.

Lors du transfert au commissariat, le détenu, qui a de nombreux casiers judiciairesIl a fait part à la police de son intention de tuer la femme et a assuré que sa fille « ne sera avec personne ».