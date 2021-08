Un homme de Whale Hill ne marchera plus jamais pendant un voyage aux toilettes lors d’une fête d’anniversaire dans le North Yorkshire | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Lors des célébrations d’anniversaire avec sa femme Donna en août 2020, M. Johnson a subi une chute dans les escaliers, ce qui l’a empêché de sentir son corps.

Agé de 57 ans à l’époque, M. Johnson a été transporté d’urgence à l’hôpital et maintenu en soins intensifs pendant deux semaines, où il a été découvert qu’il s’était cassé la moelle épinière au niveau de ses vertèbres C3.

Les médecins ont travaillé pendant deux heures pour dégager sa poitrine car il souffrait également d’un poumon effondré et d’une pneumonie.

L’épouse de M. Johnson, Donna, s’est fait dire par les médecins d’éviter de partager l’étendue de ses blessures avec son mari

Elle a déclaré: “Ils m’ont dit, à moi et à ma fille, qu’il ne marcherait plus jamais.

“Ils ne voulaient pas le dire à Keith parce qu’ils pensaient qu’il aurait tout simplement abandonné et n’aurait pas continué à se battre.”

Le père de quatre enfants souffre maintenant de blessures qui affectent sa mobilité, ce qui signifie qu’il est incapable de ramasser une tasse malgré un mode de vie sain et en forme tout en travaillant comme nettoyeur chez Teesport avant son accident.

À la suite de l’incident, M. Johnson a révélé qu’il souffrait de pensées suicidaires et qu’il était gêné par la situation d’impuissance dans laquelle il se trouvait.

Il a compté sur sa famille pour le mener à bien, avec l’idée de voir son petit-fils, Beau, neuf semaines, faire partie des choses qui aident à garder le moral de Keith.

Le couple se bat pour plus de physiothérapie pour Keith et demande une extension de leur domicile à Farndale Walk pour tenir compte de l’état de Keith depuis que des consultants lui ont dit qu’il ne marcherait plus jamais.

L’utilisation de leur maison à deux chambres a été adaptée après l’accident de Keith. Avec seulement une cuisine et un salon en bas, le salon a été transformé en chambre de Keith.

La demande a cependant connu des revers, car Mme Johnson affirme que le processus n’a commencé qu’en mars de cette année et que le couple est frustré par le retard.

À l’heure actuelle, les seules modifications qui ont été apportées pour accueillir Keith sont l’installation d’un lève-personne au plafond et d’une rampe à l’arrière, mais Donna dit qu’ils ont désespérément besoin d’une extension.

Commentant le retard, Keith a déclaré : « Un an plus tard, il y a eu des moments où j’ai l’impression que je viens juste d’avoir l’accident… nous ne sommes pas plus avancés. Il ne s’est rien passé.

“Ça ne peut pas continuer comme ça, ça crée du stress pour la famille”.

Il y a cependant de l’espoir pour la famille, avec un porte-parole de Redcar et du conseil de Cleveland commentant: “Toutes nos sympathies vont à cette famille et nos officiers s’engagent à travailler avec eux pour faire avancer cette situation le plus rapidement possible.

“Malheureusement, les solutions à long terme envisagées peuvent prendre beaucoup de temps à résoudre, telles que la conception de la solution préférée, la recherche d’un permis de construire, puis la réalisation des travaux de construction.

“Nous comprenons l’urgence de cette situation et continuerons à travailler avec cette famille et toutes les autres personnes concernées pour assurer une issue satisfaisante dans les plus brefs délais”.

